MGM'den çok kuvvetli yağış uyarısı! 20 Ocak Pazar hava durumu verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Göller Yöresi ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Antalya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2.), gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkenin iç ve kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Antalya ve Muğla çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğleden sonra Muğla çevrelerinde etkisini artırarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2.), gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle hafif sağanak, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

IZMIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

AKDENİZ HAVA DURUMU

Batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri aralıklı olmak üzere bu gece saatlerinden sonra Göller Yöresi'nin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Batısı parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 4°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, -2°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, -10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -8°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 6°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Az bulutlu