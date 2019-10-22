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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 20:46, Son Güncelleme:

MGM'den çarşamba günü için yağış uyarısı...23 Ekim il il hava durumu tahminleri

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MGM'den çarşamba günü için yağış uyarısı...23 Ekim il il hava durumu tahminleri

"Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yeni haftada mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklığı iç ve Batı bölgelerde 1 ila 3 derede artacak. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney doğusunda ise sağanak yağış bekleniyor. İşte, 23 Ekim il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney doğusu ile Karaman, Niğde, Kayseri, Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve Batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MGMden çarşamba günü için yağış uyarısı...23 Ekim il il hava durumu tahminleri

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 16°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

MANİSA 15°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SİVAS 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu ile Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Van çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğusu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

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