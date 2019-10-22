MGM'den çarşamba günü için yağış uyarısı...23 Ekim il il hava durumu tahminleri
"Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yeni haftada mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklığı iç ve Batı bölgelerde 1 ila 3 derede artacak. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney doğusunda ise sağanak yağış bekleniyor. İşte, 23 Ekim il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney doğusu ile Karaman, Niğde, Kayseri, Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve Batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 16°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
MANİSA 15°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MUĞLA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SİVAS 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu ile Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Van çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğusu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
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