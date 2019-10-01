MGK’dan ‘güvenli bölge’ vurgusu
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türkiye’nin güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği vurgusu yapıldı.
Beştepe’de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3.5 saat sürdü. Toplantıdan sonra yayınlanan 5 maddelik bildiride şu ifadeler yer aldı:
TERÖRLE MÜCADELE
“Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınmış, milli birlik ve beraberliğimizle bekamızı tehdit eden PKK, PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurtiçinde ve yurtdışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında kurula bilgi sunulmuş ve konu müzakere edilmiştir. Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılı, yeni anayasa temelinde siyasi çözümden yana olduğunu uluslararası toplumla her fırsatta paylaşmıştır.
TEREDDÜT EDİLMEYECEK
Bu bağlamda Türkiye’nin insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; milli güvenliğin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir.
TEMİZLENENE KADAR
Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne karşı her iki ülkenin güvenliğini sağlamak üzere yürütülen Pençe operasyonlarının teröristlerle bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir.
MGSB UYGUN BULUNDU
Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin BM nezdinde kayda geçirdiği kıta sahanlığı ve KKTC ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizilmiştir. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi (MGSB) görüşülmüş ve uygun bulunmuştur.”
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