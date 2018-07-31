MGK’dan ABD’ye ‘tehdit’ yanıtı

MGK’nın ardından yayınlanan 7 maddelik bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler, bütün yönleriyle ele alınmış; başta FETÖ/PDY, PKK/YPG VE DEAŞ olmak üzere, millî birliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi arz edilmiş, mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ve 27. dönem milletvekili genel seçiminin, yurt bütününde huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden duyulan memnuniyet dile getirilmiş; ülkemizin millî güvenlik hassasiyetlerinin yeni dönemde de aynı şekilde devam edeceği belirtilmiştir.

ÇİFTE STANDART KABUL EDİLEMEZ

Terör örgütleri arasında ayrım yapmadan kararlılıkla mücadele eden Türkiye’nin yaklaşımının uluslararası toplumdan da beklendiği kaydedilerek, bazı ülkelerin terörle mücadelede çifte standart taşıyan uygulamalarının kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir. Terörle mücadelede bilgi paylaşımının önemine vurgu yapılarak Türkiye’nin terör örgütleri ile ilgili yaklaşımı çerçevesindeki bilgi ve birikimini dünyadaki tüm devletlerle paylaşmayı sürdüreceğinin altı çizilmiştir.

ABD’nin; ülkemizin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayii projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan kararının ve açıklamalarının, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulanmıştır. ABD tarafından ülkemize karşı kullanılan tehdit dilinin ittifak ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Türkiye’nin gerek ikili ilişkileri, gerekse ittifaklar çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine bağlı olduğu kadar haklarına da sahip çıktığı, ülkemizin bu yaklaşımına saygı duyulmasının beklendiği kaydedilmiştir.

MUTABAKAT ÇÖZÜME KATKI SAĞLAR

ABD ile Münbiç konusunda sağlanan mutabakatın, Suriye meselesinin çözümüne önemli katkı sağlayacağı vurgulanmış, bu kapsamda PKK/PYD-YPG terör örgütünün Münbiç’i terk etmesiyle ilgili yol haritası üzerinde durulmuştur. Bölgede güvenlik ve denetimin sağlanmasına ilişkin ilave hazırlıklar ile bölge halkının evlerine dönüşünü hızlandıracak tedbirler gözden geçirilmiştir. Suriye’de hâlen terör örgütlerinin etkinlik gösterdiği bölgelerin bir an önce güvenli hâle getirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirilerek, bu konuda somut adımların atılmaya başlanacağı belirtilmiştir. Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin yakından takip edilmekte olduğu, Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlılık vurgulanmıştır.”

İLKLERİN MGK’SI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de 5 saat 15 dakika süren yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı “ilklere” sahne oldu. Kritik önem taşıyan MGK, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 24 Haziran’da hayata geçmesinin ardından dün ilk kez Beştepe’de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 5 saat 15 dakika süren toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu katıldı. Genelkurmay Başkanı’nın, MGK tarihinde ilk kez sol ilk sırada yer almadığı toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan’ın sağında oturdu. Orgeneral Güler ise MGK masasının sol üçüncü sırasında yerini aldı. Jandarma Genel Komutanı da, kurul üyeliğinden çıkarıldığı için toplantıda yer almadı. Toplantıda MGK’nın doğal üyesi olmayan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ilk defa yer aldı. Toplantıda Erdoğan’ın yanında siyah çanta, masasında ise kırmızı dosya bulunması dikkat çekti.

Fuat Oktay’ın “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” olarak ilk kez yer aldığı toplantıya parlamenter sistemin son MGK’sında “Genelkurmay Başkanı” olarak bulunan Hulusi Akar da “Milli Savunma Bakanı” sıfatıyla dünkü toplantıya sivil katıldı. Yeni yapıda Başbakan ve Başbakan Yardımcıları olmadan toplanan MGK’da Orgeneral Yaşar Güler, ilk defa “Genelkurmay Başkanı” olarak yer aldı. Parlamenter sistemin son toplantısına “MİT Müsteşarı” olarak katılan Hakan Fidan da toplantıda “MİT Başkanı” unvanıyla bulundu. (Erdinç ÇELİKKAN)

YENİ SİSTEMİN İLK YAŞ’I PERŞEMBE GÜNÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin ilk Yüksek Askeri Şûra’sı (YAŞ) perşembe günü toplanacak. Beştepe’de ilk kez yapılacak ve bir gün sürmesi planlanan şûraya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

YENİ ÜYELER YENİ SIFATLAR

Hatırlanacağı gibi YAŞ’ın yapısı önce 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, ardından da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle değişmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu göreviyle ilk kez YAŞ’ta yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da YAŞ’ın yeni üyeleri olarak ilk kez toplantıya katılacak. Hulusi Akar, daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı şûrada bu kez Milli Savunma Bakanı sıfatıyla yer alacak. Orgeneral Yaşar Güler ilk kez Genelkurmay Başkanı olarak şûra masasındaki yerini alırken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da toplantıya ilk kez katılacak. Şûrada Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları da hazır bulunacak.

ÜST RÜTBEYE TERFİLER

Şûrada, tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi edecek albaylar ile general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Toplantıda, bulundukları görevleri korgeneral ve koramiral rütbesinde sürdüren komutanların terfi almaları bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ikinci Genelkurmay Başkanı olan Korgeneral Metin Gürak’ın, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarını komuta eden ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim konuşmalarında eleştirdiği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in bir üst rütbeye terfi ederek ‘Or’ olmaları bekleniyor.

BAKANA ‘OR’ YARDIMCI

Kulislerde Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep’in, bu rütbede 4 yılını doldurduğu için emekliye ayrılacağı konuşulurken, ilk kez Milli Savunma Bakan Yardımcılığı’na orgeneral kadrosundan bir ismin getirilebileceği ileri sürülüyor. Bu yöndeki görevlendirme talebinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldiği ifade ediliyor. Bu yıl Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlıklarında 46 general ve amiral terfi listesinde bulunuyor. (Uğur ERGAN / ANKARA)