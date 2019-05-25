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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
25.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

MGK ve kabine toplantısı bu hafta

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MGK ve kabine toplantısı bu hafta

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Cumhurbaşkanlığı kabine toplantılarına başkanlık yapacak.

 İki önemli toplantının gündeminde İstanbul seçiminin güvenliğinin sağlanması için alınacak önlemler gündemde olacak. Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi ile ABD ile yaşanan kriz ve bununla bağlantılı F-35 gerginliğinin de toplantılarda değerlendirilmesi planlanıyor.

İSTANBUL SEÇİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salı günü partisinin grup toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile bir araya gelmesi, perşembe günü ise MGK’yı toplaması planlanıyor. Toplantılarda İstanbul seçim güvenliğinin sağlanması ve huzur ortamında yapılması için alınacak önlemler ile İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarının değerlendirilmesi bekleniyor. Erdoğan’ın kabine üyelerinden özellikle Ramazan Bayramı sonrası İstanbul seçimi için sahada olunmasını ve yapılacak projelerin vatandaşa iyi anlatılmasını isteyeceği belirtiliyor.

Toplantıların gündeminde Suriye’deki son durum, Rusya’dan S-400 alımı, F-35 gerginliği ve terörle mücadele gibi kritik konular olacak.

İVME FİNANS PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı İVME Finans Paketi’nin de kabine toplantısında gündeme gelmesi öngörülüyor. Toplantıda nitelikli üretim yapan firmalara kredi temini sağlayacak paketin iyi anlatılması istenecek. Paketin kamu bankaları üzerinden kredi desteği sağlayacağı da anlatılacak. Ekonomide özellikle seçim öncesi atılması planlanan adımlar ve yapısal reformlar da toplantıda değerlendirilecek.

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