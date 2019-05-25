MGK ve kabine toplantısı bu hafta
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Cumhurbaşkanlığı kabine toplantılarına başkanlık yapacak.
İki önemli toplantının gündeminde İstanbul seçiminin güvenliğinin sağlanması için alınacak önlemler gündemde olacak. Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi ile ABD ile yaşanan kriz ve bununla bağlantılı F-35 gerginliğinin de toplantılarda değerlendirilmesi planlanıyor.
İSTANBUL SEÇİMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salı günü partisinin grup toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile bir araya gelmesi, perşembe günü ise MGK’yı toplaması planlanıyor. Toplantılarda İstanbul seçim güvenliğinin sağlanması ve huzur ortamında yapılması için alınacak önlemler ile İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarının değerlendirilmesi bekleniyor. Erdoğan’ın kabine üyelerinden özellikle Ramazan Bayramı sonrası İstanbul seçimi için sahada olunmasını ve yapılacak projelerin vatandaşa iyi anlatılmasını isteyeceği belirtiliyor.
Toplantıların gündeminde Suriye’deki son durum, Rusya’dan S-400 alımı, F-35 gerginliği ve terörle mücadele gibi kritik konular olacak.
İVME FİNANS PAKETİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı İVME Finans Paketi’nin de kabine toplantısında gündeme gelmesi öngörülüyor. Toplantıda nitelikli üretim yapan firmalara kredi temini sağlayacak paketin iyi anlatılması istenecek. Paketin kamu bankaları üzerinden kredi desteği sağlayacağı da anlatılacak. Ekonomide özellikle seçim öncesi atılması planlanan adımlar ve yapısal reformlar da toplantıda değerlendirilecek.
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