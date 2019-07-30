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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

MGK bugün toplanacak: Beştepe’de kritik 6 başlık

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MGK bugün toplanacak: Beştepe’de kritik 6 başlık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) kritik başlıklar gündeme gelecek. Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölge, Fırat’ın doğusuna olası operasyon ve Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlar, Türkiye’ye teslimatına başlanan S-400’ler, ABD’nin F-35 kararı, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, perşembe günü yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesinde toplanacak Milli Güvenlik Kurulu’na (MGK) başkanlık edecek. Son zamanların en kritik MGK’sında en önemli gündem maddesi Suriye’deki gelişmeler bağlamında bir süredir konuşulan Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonun ayrıntıları olacak.

KRİTİK GÜNDEM GÜVENLİ BÖLGE

MGK’da Türkiye’nin 30 kilometre derinliğinde ve kendi kontrolünde olmasını istediği güvenli bölgeyle ilgili planlamalar ve ABD ile yürütülen görüşmelerin detayları ele alınacak. Toplantıda ayrıca Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonun ayrıntıları ve güvenli bölgenin detayları da görüşülecek. MGK’da Türk ve ABD askeri heyetleri arasında, güvenli bölgenin tesisi için oluşturulan çalışma grubunun faaliyetleri değerlendirilecek.

AKAR VE KOMUTANLAR BİLGİLENDİRECEK

Bir süredir hazırlıkları süren olası operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları kurul üyelerine bilgilendirmede bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanısıra Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanllığı’nda kritik görüşmeler gerçekleştiren ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin temaslarından çıkan sonuçlar da MGK’da ele alınacak. MGK’da Menbiç ve İdlib’deki son gelişmeler de tüm ayrıntılarıyla görüşülecek. Toplantıda S-400’lerin teslimatı süreci, hangi bölgelere yerleştirileceği ve ABD ile gerilime yol açan F-35’lerle ilgili Ankara’nın atacağı adımlar konuşulacak. Ayrıca Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması halinde izlenecek yol haritası ve diğer seçenekler de ele alınacak. Toplantıda Erbil’de Türk diplomata yapılan saldırı ve ardından yürütülen operasyonun ayrıntıları da değerlendirilecek. MİT Başkanı Hakan Fidan saldırıya karşı yürütülen ortak operasyona ilişkin kurul üyelerini bilgilendirecek.

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