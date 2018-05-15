Mezuniyetten bir gün sonra acı son

Kaza, geçen cumartesi gecesi Isparta- Burdur dağ yolunun Gelincik köyü yakınlarında meydana geldi. Tolga Biçen yönetimindeki 15 SD 142 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün hafif yaralı kurtulduğu kazada, aynı araçtaki Damla Karakoç’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Damla Karakoç’un cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

KAZADAN ÖNCE MEZUNİYETİNİ KUTLADI

Damla Karakoç’un MAKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu ve MAKÜ’nün 11 Mayıs Cuma günü düzenlenen töreninde mezuniyet coşkusu yaşadığı öğrenildi. Damla Karakoç’un, kazanın olduğu akşam, Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali kapsamında düzenlenen bir konser için Isparta’ya geldiği, Tolga Biçen ile dönüş yolunda kaza yaptığı belirtildi.

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ YAKTI

Damla Karakoç’un mezuniyeti için İstanbul’dan Burdur’a gelen ailesi ise acı haberi döndüklerinde aldı. İstanbul’dan tekrar Burdur’a gelen ailesi, Damla Karakoç’un cenazesini dün Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden gözyaşları arasında teslim aldı. Damla Karakoç’un annesi, "Daha dün mezuniyet törenindeydik, bu muydu bize Anneler Günü hediyen" diye feryat etti. Damla Karakoç’un cenazesinin bugün öğle vakti İstanbul’da toprağa verildiği kaydedildi.

REKTÖR VE OKULUNDAN TAZİYE MESAJI

MAKÜ’nün resmi internet sitesinde Damla Karakoç için taziye mesajı yayımlanırken, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Korkmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Daha iki gün önce mezuniyet sevincine ortak olduğumuz, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencimiz Damla Karakoç’u elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Acımız büyük. Kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Üniversitemizin başı sağ olsun."