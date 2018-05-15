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    Mezuniyet sırasında 'marş' krizi

    Taylan YILDIRIM/DHA
    15.05.2018 - 23:20 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in en eski okullarından Atatürk Lisesi’nin mezuniyet töreni sırasında öğrencilerin, Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü ve veliler arasında tartışma çıktı.

    İzmir Atatürk Lisesi'nde, 13 Mayıs’ta 12. sınıf öğrencilerinin mezuniyet programında kep atma töreni sırasında geleneksel olarak Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı okunmak istendi. Okul müdürü, iddiaya göre, ‘siyasi gösteri’ olarak kabul edip, marşın okunmasına izin vermedi. Öğrenciler ise karara uymayıp marşı söylemeye başladı. Bunun üzerine öğrencilerin sesinin duyulmasını engellemek için hoparlörden yüksek sesle farklı şarkılar çalındı. Bu sırada öğrenciler ile velileri de cep telefonlarının kamerasıyla kayıt yaptı. Görüntülere göre, okul müdürü Selamettin Demirhan, "Ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem" dedi. Yaşananlara öğrenciler ile veliler tepki gösterirken, bazıları kürsüye yürüdü. Bir veli, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, görev yapmak istemiyorsanız çekilin gidin" dedi. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı. Tepkiler üzerine açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, konuyla ilgili araştırma yaptırdığını ve bilgi beklediğini söyledi.

    MECLİS’E DE TAŞINDI
    Konu Meclis’e de yansıdı. CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Mustafa Balbay, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Balbay, lise müdürünün görevden alınmasını da istedi. Okul müdürü ve veliler arasındaki tartışmaya Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nce tepki gösterildi. Bir grup mezun, okulun önünde toplanırken, Dernek Başkanı Murat Saraç da basın açıklamasını okudu. Üzücü bir olay olduğunu belirten Saraç, “Güzel geçen mezuniyet töreni aynı zamanda Anneler Günü’ydü. Törenin sonunda üzücü olay yaşanıyor. Gençler, oradaki coşkuyla İzmir Marşı’nı ve Onuncu Yıl Marşı’nı söylemek istiyorlar. Burada bir engelleme oluyor. Geçmişte de farklı konularda kriz yaşadık. Okulumuzun ismine layık olmasını istiyoruz.” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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