Mezuniyet sevinci
MİLLİ Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu 27. Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi ve Mezuniyet Töreni dün İzmir’de 15 Temmuz Spor Sahası’nda yapıldı.
1943 teğmenin mezun olduğu törende “Türkiye Cumhuriyeti; tek millet, tek bayrak ve tek vatan olarak ilelebet yaşayacaktır” diyen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Kutsal ve mukaddes değerlerimizi, inançlarımızı kullanarak ülkemize ve milletimize zarar vermeye çalışan dış mihrakların maşalarını asla aranıza sokmayın, onları aranızda yaşatmayın” diyerek genç teğmenlere öğütte bulundu.
Mezun olan genç teğmenler adına konuşan dönem birincisi Teğmen Mehmet Göç ise başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere nice büyük komutan, devlet adamı ve ölümsüz kahramanlar yetiştiren Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında tamamladıkları kursun ardından binlerce şehidin kanlarıyla sulanan vatan toprağı uğruna seve seve canlarını feda edeceklerine dair yemin ettiklerini anımsattı. Göç, her türlü görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli şekilde donandıklarını dile getirdi. Teğmen Mehmet Göç, konuşmasının ardından yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.
Dereceye giren genç teğmenlere diplomalarını TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu verdi.
Harbiye Marşı’nı hep bir ağızdan söyleyen teğmenlerin tören geçişi esnasında aileler duygu seli yaşadı.
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