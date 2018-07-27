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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA  
27.07.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

Mezuniyet sevinci

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Mezuniyet sevinci

MİLLİ Savunma Üniversitesi  Kara Harp Okulu 27. Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı  Kazandırma Eğitimi ve Mezuniyet Töreni dün İzmir’de 15 Temmuz Spor Sahası’nda yapıldı.

1943 teğmenin mezun olduğu törende “Türkiye Cumhuriyeti; tek millet, tek bayrak ve tek vatan olarak ilelebet yaşayacaktır” diyen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Kutsal ve mukaddes değerlerimizi, inançlarımızı kullanarak ülkemize ve milletimize zarar vermeye çalışan dış mihrakların maşalarını asla aranıza sokmayın, onları aranızda yaşatmayın” diyerek genç teğmenlere öğütte bulundu.

Mezun olan genç teğmenler adına konuşan dönem birincisi Teğmen Mehmet Göç ise başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere nice büyük komutan, devlet adamı ve ölümsüz kahramanlar yetiştiren Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında tamamladıkları kursun ardından binlerce şehidin kanlarıyla sulanan vatan toprağı uğruna seve seve canlarını feda edeceklerine dair yemin ettiklerini anımsattı. Göç, her türlü görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli şekilde donandıklarını dile getirdi. Teğmen Mehmet Göç, konuşmasının ardından yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.

Mezuniyet sevinci

Dereceye giren genç teğmenlere diplomalarını TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu verdi.

Harbiye Marşı’nı hep bir ağızdan söyleyen teğmenlerin tören geçişi esnasında aileler duygu seli yaşadı. 

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