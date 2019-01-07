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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İbrahim UĞUR/DHA
07.01.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Mezbahadan kaçan boğa, zor anlar yaşattı

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Mezbahadan kaçan boğa, zor anlar yaşattı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde kesilmek için mezbahaya götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa, D-100 karayolunu birbirine kattı. Kovalamaca sırasında bir polis memuru ve zabıta boğanın saldırısından son anda kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Çaylak, satın aldığı 2 yaşındaki boğayı sabah kesim için özel bir mezbahaya götürdü. Kesilmeyi bekleyan boğa, bir anda sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Hayvan sahipleri kaçan boğayı yakalamak için peşine düştü ancak başarılı olamadı. Boğanın D-100 karayoluna çıkması sonrası durum polis ve belediye ekiplerine bildirildi.

D-100 karayolunda trafik, polis ekipleri tarafından durduruldu. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet İlkokuluna yakın bir noktaya gelen boğa burada durdu. Okulun öğlen çıkış saati olması sebebiyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin uyuşturucu iğne ile vurduğu hayvan, yeniden kaçmaya başladı. Tekrar D-100 karayoluna çıkan boğa bir süre yolda ilerledikten sonra yolun kenarında beklemeye başladı. Bu sırada yolda önlem alan polis memuru ve zabıtaya saldırdı. Polis memuru ve zabıta boğanın saldırısından kaçarak kurtuldu. Nakliyeciler Kooperatifi'nin otoparkına giren hayvan, duvardan atlayıp Kelkit Mahallesi'ne yöneldi. Bir süre daha devam eden kovalamacanın ardından boğa, Türkiyem Caddesi üzerindeki bir ahıra girince yakalandı. Boğa, mezbahaneye götürülerek kesildi.

 

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