Mezarlıkta şaşkına çeviren olay!

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde bulunan kent mezarlığı içerisinde arabası ile mezarları ziyaret eden bir kişi, geri manevra yaparken fren yerine gaza basınca 5 mezara zarar vererek mezarların üzerine çıktı.

Olay Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan AntalyaBüyükşehir Belediyesine ait olan Antalya Kent Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sürücü arabası ile mezarlıkta bulunan bir yakınını ziyarete geldi. Ziyaret öncesi arabası ile mezarlık içerisinde bulunan mezarları gezen sürücü, bir ara arabası ile geri manevra yapmak istedi. Geri manevra yaparken fren yerine gaza basıp, arabasının direksiyon hakimiyetini kaybedince mezarların üzerine çıktı. Talihsiz kazada 5 mezar zarar gördü.

TUTANAK TUTULDU

Aracın mezarlar üzerine çıkması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Araç sürücüsü hakkında ise mezarlık görevlileri tarafından mezarların zarar gördüğü gerekçesi ile tutanak tutuldu. Önümüzdeki hafta bayram dolayısı ile mezarlığa gelen mezar yakınlarının şok yaşamaması için mezarların yaptırılacağı öğrenildi. Şoför şaşkınlığının ardından çekici ile aracını olduğu yerden kaldırdı.