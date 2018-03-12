Mezarlıkta mangal yakıp, piknik yaptılar

Bornova İlçesi Işıkkent Mezarlığı’nda bir grup gencin kabirler arasında mangal yakıp piknik yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.



Bornova Işıkkent’te bulunan kabristanın yanından geçen bir kişinin videoya kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntülerde bir grup vatandaş kabirler arasında mangal yakarak piknik yaptığı görülüyor. Mezarların yanına masa kurup sefa süren gruba ise kimse müdahale etmiyor. Kısa süre içerisinde sosyal paylaşım sitelerinde tepki dolu mesajlar alan görüntülerle ilgili mezarlık müdürlüğünden henüz bir açıklama yapılmadı.