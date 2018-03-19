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    Mezarlıkta karnından bıçaklanmış halde bulundu

    Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
    19.03.2018 - 12:21 | Son Güncelleme:

    KONYA’da Mustafa E. (65), bir mezarlıkta karnından bıçaklanmış halde ağır yaralı bulundu.

    Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Üçler Mezarlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre, mezarlıktaki temizlik görevlisi, çalıştığı sırada bir kişinin kanlar içinde hareketsiz halde yattığını gördü.

    Görevli hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kişinin bıçakla karnından yaralanmış olduğunu belirledi. Kimliğinin Mustafa E. olduğu tespit edilen bilinci kapalı yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Mezarlıkta bir de bıçak bulan polis, Mustafa E.’nin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Etiketler: mezarlık , bıçaklanma , gündem
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