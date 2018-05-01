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    Haberler >Gündem>Mezarlıkta 'ağlayan kız' söylentisi mahalleyi karıştırdı

    Mezarlıkta 'ağlayan kız' söylentisi mahalleyi karıştırdı

    DHA
    01.05.2018 - 19:24 | Son Güncelleme:

    ÇORUM’da bir genç kızın 4 gecedir mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığı iddia edildi. Polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

    Olay, kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlık’ta meydana geldi. Görevliler, 4 gecedir bir genç kızın mezarlığa gelip bir mezarın başında ağladığını fark etti. Genç kız, görevliler kendisine seslenince bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

    SONUÇ ALINAMADI

    Mezarlıktaki görevliler, ayrıca kızın görüldüğü mezarın üzerine, ’Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak’ yazılı bir not bıraktı. Dün gece polisin mezarlık çevresinde yaptığı çalışmada bir sonuç alınamadı.

    Bölgede esnaf Oğuz Atıcı, "Dört gündür böyle bir durum var. Polisler mezarlığa geldiğinde o gizemli kız mezarların arasına doğru kaçtı" dedi.

    Mahalleden bir kişi ise genç kızın videosunu çektiğini öne sürdü. 

    Etiketler: Çorum , gündem
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