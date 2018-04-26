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    Mezarlıkta esrarengiz kazı! Görevliler buldu

    İHA
    26.04.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda güvenlik görevlileri, açılan çukur etrafında küp parçaları buldu. Yapılan incelemenin ardından küp parçalarına el konulurken, çukur da kapatıldı.

    Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda görevli güvenlik görevlileri devriye gezerken mezarlık yolunda bir çukur açıldığını ve etrafında küp parçaları olduğunu gördü. Bunun üzerine define avcılarından şüphelenen güvenlik görevlisi hemen polise haber verdi. Polis olay yerine gelerek açılan çukur ve etrafında bulunan kırık küp parçalarını incelemeye aldı.

    Polis define avcılarından şüphelenip küp parçalarında parmak izi çalışması yaptı. Ayrıca polis kırılan küpün içinden bir şey çıkıp çıkmadığını da araştırıyor.  Yapılan incelemenin ardından küp parçalarına el konulurken, çukur da kapatıldı.

    Etiketler: ADANA , kazı , gündem
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