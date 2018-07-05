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    Mezarlıkta eşi ve kayınbiraderini vurdu

    Murat SOLAK-Taner YENER (DHA)-İHA
    05.07.2018 - 16:03 | Son Güncelleme:

    Arnavutköy'de Yolcu Güngören, mezarlıkta tartıştığı eşi Handan Güngören ile kayınbiraderi Haluk Bakar'ı pompalı tüfekle vurdu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken zanlı polis tarafından gözaltına alındı. 2 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan şüpheli, “Tehditlerinden bıktım. Bu yüzden vurdum” dedi.

    Olay, Haraççı Mahallesi Dolmabahçe Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Handan G. (40) ile kardeşi Haluk B. (38), ölen annelerini ziyaret etmek için Haraççı Mezarlığı’na gitti. Handan G.’nin eşi Yolcu G., eşini ve kayınbiraderini mezarlığa kadar takip etti. Yolcu G., kayınbiraderi Haluk B.’yi mezarlık kapısında pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Daha sonra eşi Handan G. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Eşini caddenin karşı tarafında ateş ederek yaralayan Yolcu G., hızla uzaklaşmak istedi. Devriye gezen polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine zanlı elindeki silahla kıskıvrak yakalandı.

    “TEHDİTLERDEN BIKTIM O YÜZDEN VURDUM'

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı abla-kardeşi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinde inceleme başlattı. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliğinde ifade veren şüpheli sağlık kontrolüne götürüldüğü esnada, “Tehditlerinden bıktım. Bu yüzden vurdum” dedi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

    İKİSİNİ PEŞ PEŞE VURDU

    Olay anını anlatan Mehmet Buğday, “Biz mezarlığın yanındaki fabrikadaydık. Bir çığlık sesi geldi. ‘Yapma, yapma’ yalvardı adam. Yine de hiç dinlemedi. Durmadan ateş etti. İlk önce erkeği vurdu. Kadının peşinden koştu. Sonra da kadını vurdu. İkisini de peş peşe vurdu. Sivil polisler peşinden geldi. Burada zanlıyı etkisiz hale getirdiler. Bizde acilen ambulans çağırdık. Ambulans geldi. Ağır yaralıydı. Erkeğin sol tarafından vurmuştu. Kadını da ayağından vurmuştu. Kadın ve ağabeyi annesinin mezarına gelmiş. Mezarda ateş ediyor” dedi.

    Etiketler: kadına şiddet , son dakika , haberler
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