Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme

    Mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme

    Hürriyet Haber
    13.05.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:

    Çorum, mezarlıkta ağlayan kız olayıyla turist getirmeye çalışacak. Hattuşaş gibi dünya çapında tarihi eseri olan Çorum’a, ağlayan kız efsanesiyle turist çekme projesi bakanlığa sunulacak.

    Yaklaşık üç haftadır mezarlıkta geceleri ağlayan kız hikâyesiyle medyanın gündemine oturan Çorum, Türkiye'nin dikkatini topladı. Ağlayan kızı bulmak için çevre illerden Çorum Ulu Mezarlığı'na gelenler, şehirde bir turizm hareketi başlattı. Mezarlıktaki kız önceki gün bulunsa da sosyal medyanın gündeminde olması İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi. Ağlayan kızla ilgili efsanelerinden bir özet yapmaya hazırlanan il kültür turizm müdürlüğü, bu efsaneyi şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hikâyeleştirecek. Çorum İl Kültür Turizm Vekili Ömer Arslan, "Efsanelerin turizme katkısı var. Biz de ilimize tanıtımda kullanmak için bir efsane araştırırken bir anda bu konu gelişti" dedi.

    KIZ EFSANE OLDU

    Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre; Ömer Arslan, "Ağlayan kızı gerçek kimliğiyle öne çıkarmayacağız. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikâyelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" diye konuştu. Arslan, dünya kültür mirasının 9 değerinden biri olan Hattuşaş'ın da Çorum'da yer aldığını sözlerine ekledi.

    TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILIR

    Hattuşaş'ın ciddi turist çektiğini belirten Arslan, 2012'de 250 bin turist geldiğini kaydetti. Arslan, "Bu sayıda gerileme yaşamıştık. Geçen yıl toparlanma başladı. Bu yıl ise tüm zamanların rekorunu kıracağız" ifadelerini kullandı. Bu yıl 350 bin turistin Çorum'u ziyaret edeceğini öngördüklerini anlatan Arslan, bunu ilk üç aylık verilerin de doğruladığını kaydetti.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (13.05.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
    daha fazla video için
    Etiketler: mezarlıkta ağlayan kız , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri