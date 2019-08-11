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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.08.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Mezarlık ziyaretine gelenlere para dağıttı

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Antalya'da iş adamı Ömer Ulutaş, köyündeki mezarlığı ziyaret edenlerin sayısını artırıp mezarlık ziyareti geleneğini yeni nesillere aktarmak için ziyaretçilere para dağıttı. Yaklaşık 500 kişiye 10'ar TL veren iş adamı, paraların seri numaraları arasında çektiği kur'a ile de kazanan 5 kişiye 1000'er TL verdi. İş adamı mezarlık ziyaretinde toplam 10 bin TL dağıttı.

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  • Mezarlık ziyaretine gelenlere para dağıttı
  • Mezarlık ziyaretine gelenlere para dağıttı
  • Mezarlık ziyaretine gelenlere para dağıttı
  • Mezarlık ziyaretine gelenlere para dağıttı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

2001 yılı Elmalı Güreş Ağası iş adamı Ömer Ulutaş, gençlerin mezarlıkziyaretlerine duyarlılık konusunda farkındalık sağlamak amacıyla, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı. Amacının gençlere ölmüşlerini hatırlatmak ve mezarlıkları ziyaret etmek olduğunu ifade eden Ulutaş, herkesi mezarlık ziyaretine davet etti. 

"GELECEK YIL DA DEVAM EDECEK"

Mezarlık ziyaretine gelenlere para dağıtacağını daha önce duyuran iş adamının bu çağrısı üzerine Arefe günü köy mezarlığı çocuk ve gençlerle doldu. Ziyaretin ardından sıraya giren gençlere 10'ar lira dağıtılırken, köylüler de çocuklara bayram şekeri verdi.

Ulutaş, yaklaşık 500 kişiye verdiği 10'ar TL'ler arasında da ikinci bir kampanya yaptı. Seri numaraları alınmış paralar arasında çekilen kur'a da şanslı gençler, iş adamından 1000'er TL daha aldılar. Ulutaş, böylelikle köyündeki mezarlığı ziyaret eden gençlere 10 bin TL dağıttı.

Parasını sayan çocuk sevinçle Ulutaş'ın elini öptü. Diğer şanslılar da hep şans getiren paralarını hem de biner liralık ödülünü alarak, Ulutaş'a teşekkür etti.

Ulutaş, köyde kaynaşma, yardımlaşma ve mezarlık ziyaretlerini arttırmayı hedeflediğini söyledi. Ulutaş, "Bu bir ilk, gelecek yıl da bu etkinliğimize devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. 

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