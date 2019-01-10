Mezarı açıldı: Beyin kanaması değil cinayet
ANKARA Yenimahalle’de yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Şehriban Tokuştepe (67), 15 Aralık 2015’te evinin banyosunda ölü bulundu. ‘
Beyin kanaması sonucu doğal ölüm’ raporu verilen Tokuştepe, aynı gün Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tokuştepe’nin çocukları Batuhan ve Orhan, annelerinin ölümünün şüpheli olduğunu, evdeki 10 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ile cep telefonunun bulunmadığını belirterek, yeniden detaylı otopsi yapılmasını isteyerek Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. İstanbul 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun 18 Mayıs 2016’daki raporunda Tokuştepe’nin ağız ve burnunun kapatılması sonucu boğularak öldürüldüğü belirtildi. Bunun üzerine dosya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro’ya gönderildi. Tokuştepe’nin çocuklarından Batuhan, bir temizlik şirketinde çalışan arkadaşı Doğan Sevilgen’den şüphelendiğini belirterek, “Parası olmamasına rağmen annemin ölümünden birkaç gün sonra bana çilingir sofrası kurdu. Annemin öldüğü gün de sürekli beni arayıp ‘Anneni ara’ diye soruyordu” dedi.
4 YIL SONRA YAKALANDI
Polis, yaptıkları incelemede Tokuştepe’nin evine en son Sevilgen’in girdiğini, o gün telefonun da o bölgede sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine Sevilgen, olaydan 4 yıl sonra gözaltına alındı. Tokuştepe’yi öldürmekten tutuklanan Sevilgen’in cinsel taciz, kasten yaralama gibi suçlardan sabıkası olduğu da ortaya çıktı.
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