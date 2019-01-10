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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mezarı açıldı: Beyin kanaması değil cinayet

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Mezarı açıldı: Beyin kanaması değil cinayet

ANKARA Yenimahalle’de yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Şehriban Tokuştepe (67), 15 Aralık 2015’te evinin banyosunda ölü bulundu. ‘

Beyin kanaması sonucu doğal ölüm’ raporu verilen Tokuştepe, aynı gün Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tokuştepe’nin çocukları Batuhan ve Orhan, annelerinin ölümünün şüpheli olduğunu, evdeki 10 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ile cep telefonunun bulunmadığını belirterek, yeniden detaylı otopsi yapılmasını isteyerek Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. İstanbul 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun 18 Mayıs 2016’daki raporunda Tokuştepe’nin ağız ve burnunun kapatılması sonucu boğularak öldürüldüğü belirtildi. Bunun üzerine dosya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro’ya gönderildi. Tokuştepe’nin çocuklarından Batuhan, bir temizlik şirketinde çalışan arkadaşı Doğan Sevilgen’den şüphelendiğini belirterek, “Parası olmamasına rağmen annemin ölümünden birkaç gün sonra bana çilingir sofrası kurdu. Annemin öldüğü gün de sürekli beni arayıp ‘Anneni ara’ diye soruyordu” dedi.

4 YIL SONRA YAKALANDI

Polis, yaptıkları incelemede Tokuştepe’nin evine en son Sevilgen’in girdiğini, o gün telefonun da o bölgede sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine Sevilgen, olaydan 4 yıl sonra gözaltına alındı. Tokuştepe’yi öldürmekten tutuklanan Sevilgen’in cinsel taciz, kasten yaralama gibi suçlardan sabıkası olduğu da ortaya çıktı.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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