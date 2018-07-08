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    Mezarda iade-i itibar

    Eyüp SERBEST - İSTANBUL
    08.07.2018 - 21:29 | Son Güncelleme:

    Kıbrıs gazisi emekli Albay İsmail Gül, 14 Temmuz 2017’de yayınlanan 692 sayılı KHK’da isminin geçtiğini bir yakınından gelen telefonla öğrendi. Rütbeleri ve tüm hakları elinden alınmış, er statüsünü indirilmişti. Nedenini öğrenemedi. Bundan beş ay sonra 11 Aralık 2017’de er olarak vefat etti. Er rütbeli emekli bir asker olarak Gölcük’te toprağa verildi.

    Daha sonra İsmail Gül’ün diş hekimi oğlu Ahmet Gül’ün telefonunda ByLock yazılımı olduğu belirlendi. Ancak kısa süre sonra Ahmet Gül’ün FETÖ’nün soruşturmaları sulandırmak için kullandığı ‘Mor Beyin’ kumpası mağduru olduğu anlaşıldı. Son OHAL KHK’sında İsmail Gül’ün ismi de vardı. Tüm hakları iade edilmiş, ‘albay’ yapılmıştı. Gül’ün 47 yıllık eşi Sevinç Gül yaşadıklarını şöyle anlattı:

    Mezarda iade-i itibar

    Kıbrıs gazisi emekli Albay İsmail Gül’ün rütbeleri emekliliğinden 21 yıl sonra, oğlunun telefonundaki ‘Mor Beyin’ yazılımı nedeniyle söküldü. Gül, 5 ay sonra öldü.

    “O yaz güzel geçiyordu. Denize giriyor, çıkıyordu. Bir gece yarısı yakın bir akrabamız arayıp listeyi haber verdi. Eşimin yüzünün ne hale geldiğini anlatamam. Kıbrıs’tan geldiğinde bile yüzünü böyle görmemiştim. Büyük bir hata yapılmıştı. Bu hata ölümüne sebep oldu. Muhteşem bir insandı. Ailesine ve devletine çok bağlıydı. Bu olaydan sonra rahatsızlandı. Benim de bacak damarlarım tıkandı. 20 gün hastanede yattım. Er olarak gömüldüğü mezarda albay oldu. Çok büyük yanlışlık yapıldı.”

    Etiketler: gazetehaberleri , iade-i itibar
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