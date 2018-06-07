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    Mezara götürülen bebeği kurtardılar

    AA
    07.06.2018 - 21:50 | Son Güncelleme:

    GAZİANTEP’te Düztepe Mahallesi'nde yaşayan 6 aylık hamile Hila Alali, gece evinde erken doğum yaptı. Suriyeli aile, erken doğduğu için öldüğünü düşündükleri bebeği, sabah olmasını bekledikten sonra defnetmek üzere Yeşilkent Mezarlığı'na götürdü. Mezarlık çalışanları evde doğan bebeğe ölüm raporu alınması için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

    ADI MUCİZE OLDU
    Mezarlığa gelen Yeşilvadi 29 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna bağlı 112 Acil Servis ekibinde görevli paramedik Asena Mutlu, bebeği kucağına aldığında yaşadığını fark etti. Yaşadıklarını mucize olarak tanımlayan Mutlu, duygularını şöyle dile getirdi: “Elime aldığımda bebeğin yaşadığını fark ettim. Hemen ambulansa aldık. Bebeğin vücudu buz gibiydi. Hemen ısıttım ve oksijen verdim. Erken doğan ve 6 saat bekletildikten sonra öldü diye mezarlığa getirilen bir bebeğin yaşadığını gördük. Büyük bir mutluluk yaşadık. Meslek hayatımın en mucizevi ve güzel olayına şahit oldum."

    Acil tıp teknisyeni Talha Orhan ise mesleğinin en mutlu anlarından birini yaşadığını ifade ederek “Erken doğan bebeklerin yaşama şansı düşük oluyor. Hastane ortamında özel bakımlarla yaşamaları sağlanıyor. Bizim vakada bebek zaten evde doğmuş, üstelik 6 saat bir köşede bekletilmiş. Yaşaması mucizeydi. Adını da Mucize koyduk. Meslek hayatımda ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum” dedi.

    Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden bebeğin, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

    Etiketler: Gaziantep , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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