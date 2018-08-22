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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
22.08.2018 - 21:00, Son Güncelleme:

Mezar taşı davası: ‘Babamın adını dizide gördüm’

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Mezar taşı davası: ‘Babamın adını dizide gördüm’

Moldova’da geçirdiği trafik kazasında ölen Tarabya’daki Hayrola Cafe’nin ortaklarından Ceyhun Başaran’ın kızı İrem, babasının mezar taşının Star TV’de yayımlanan ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ adlı dizide gösterildiğini iddia ederek 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Avşar Film’in yapımcılığını üstlendiği, Star TV’de yayınlanan ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinin 37’nci bölümünde birkaç mezar taşı kadraj içinde yer aldı. Taşlardan biri Moldova’da geçirdiği trafik kazasında ölen Trabya’daki Hayrola Cafe’nin ortaklarından Ceyhun Başaran’a aitti. Mezar taşı “Ruhlarına Fatiha” yazdığı için Ceyhun Başaran’ın ailesi tarafından yenisi yaptırılmış, bu mezar taşı ise imalatçının elinde kalmıştı.

Mezar taşı davası: ‘Babamın adını dizide gördüm’

Ceyhun Başaran, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalığını yapmıştı.

‘KAÇ PARA KAZANDIN’ DİYE BİLE SORDULAR

Ceyhun Başaran’ın kızı İrem Başaran diziden akrabalarının aramasıyla haberdar oldu. Dava dilekçesindeki iddialara göre İrem Başaran’a babasının mezar taşının görünmesi sonucu kaç para kazandığını bile soran oldu. İrem Başaran’ın avukatı İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, müvekkilinin bu olay karşısında manevi olarak zarar gördüğünü iddia etti ve dizinin yapımcısı Avşar Film’den 30 bin TL manevi tazminat istedi.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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