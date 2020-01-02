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Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2020 - 15:42,Son Güncelleme:/

Meyve bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı

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Meyve bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı

Karaman'da Yusuf Şen (22), meyve bahçesinde oturduğu sırada tabancayla açılan ateş sonucu bacaklarından yaralandı. Şen hastanede tedaviye alınırken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.40 sıralarında meydana geldi. Yusuf Şen, iddiaya göre rastgele girdiği bir meyve bahçesinde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancadan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan Şen, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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