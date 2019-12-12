'Meyhane' tartışması

TBMM ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçe görüşmesinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a dönük, “meyhane” eleştirisi kavgaya neden oldu. HDP grubu adına konuşan Şık’ın “Yankesicilerin, hırsızların, soyguncuların rahatça çalışmasının koşulları yaratılmış oluyor” sözlerine Muş “Meyhaneden boşta kalan vakitlerinde bu kürsüden gelip konuşma yapmaya çalışan birisi. Kendisine tavsiyem meyhaneye ayırdığı vakitten daha fazlasını parlamentoya ayırmasıdır” yanıtı verdi. Bu sözler üzerine HDP grubu ayağa kalkarak tepki gösterdi.

Mehmet Muş

ŞOKE EDİCİ SÖZ

HDP ile AK Parti grubu arasındaki arbedeyi CHP milletvekilleri durdurdu. Başkanvekili Levent Gök görüşmeye ara verirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay iki grubu yatıştırmaya çalıştı. HDP’liler, “Siz kendinizi ülkenin sahibi mi sanıyorsunuz? Hakaret edemez” derken, AK Partililer, “Hakaret değil, şoke edici söz” dedi. Bazı HDP’liler de “O zaman biz de şok edici konuşalım da görün” karşılığını verdi. Tansiyonun yükseldiği anlarda parti grubunun önüne gelen AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Şık’ı kastederek, “Arkadaşlar sakin olun biz de İstiklal Caddesi’ndeki mekanında ziyaret ederiz” dedi. Demirbağ, HDP’lilerin tepkileri üzerine, “İstiklal Caddesi’ndeki mekânında onu ziyaret edeceğiz” diye bağırarak salondan ayrıldı.

GÖK UZLAŞMA ARADI

Muş’un “meyhane” sözünün uygun olmadığını belirten Gök, arka odada grup yöneticileriyle toplantı yaptı. HDP yöneticileri, Muş’a içtüzükte yasak olan “şahsiyetle uğramak ve hakaret”ten ceza verilmesinde ısrarcı oldu. Özür ve ceza taleplerinde uzlaşma olmayınca Gök birkaç kez oturumlara ara verdi.

Oturum açıldığında söz alan Şık, “Ben sözümü eğip büken bir insan olmadım, olmayacağım. Evet çok haklısınız, çok ağır eleştiri yapıyorum, ama bir Türkiye fotoğrafı çekmeye çalışıyorum” diye konuştu.

SENEDEN SENEYE

Buna karşı söz alan AK Partili Muş, “Hırsızlık demenin neresinde derinlik var, yankesicilik demenin neresinde derinlik var. Meclis’e seneden seneye gelip burada ağzına geleni sayıp ondan sonra çıkıp da ben ağır siyasal eleştiri yaptım demek bizim kabul edeceğimiz şey değil” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da tartışmalar sırasında “İnsan ağzını bozmamak için gerçekten zor tutuyor” derken, yeniden gerilim tırmandı. Bu sırada HDP’lilerin üzerine yürümeye çalışan AK Partili Demirbağ, “Siz trampet çalarken biz ne yapalım? Masaları kırıyorlar be” diye bağırdı. AK Partililer Demirbağ’ı salondan çıkarmaya çalışırken, HDP’li Kurtulan da ön sıradaki AK Partililere, “Grubun delisini çıkardılar” dedi. Bunun üzerine yeniden gerilim tırmanınca görüşmeye yeniden ara verildi. Ortamın yatışmasından sonra görüşmeye devam edildi.