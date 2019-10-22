Meyan alarmı... Tarım ilacı ‘radyasyon avcısı’nı bitirdi
TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitkileri (TAB) Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, kanser tedavisinden sonra vücuttaki radyasyonun giderilmesinde etkili olan ‘meyan’ bitkisinin tarım ilaçlarının etkisiyle Türkiye florasından yok olmaya başladığını açıkladı. Önemli uyarılarda bulunan Prof. Şekeroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:
1 DAMLASI DÖNÜMLERİ KURUTUYOR
“Meyan, bugün Türkiye’de gerçekten çok kullanılan ve yavaş yavaş Türkiye florasından yok olmaya başlayan bir bitki. Niye? Çünkü toprak altında kökleriyle, vizonlarıyla çoğalan bir bitki. Tarım alanlarında özellikle ‘total herlikit’ dediğimiz tarım ilaçları kullanıldığı anda, bir yaprağa tarım ilacı değdiğinde, dönümlerce alandaki meyan bitkisini kurutuyor. Bugün biz meyanı artık Orta Asya ülkelerinden alma durumuna geldik. Şu anda Türkiye’deki tek meyan balı fabrikası Kilis’te. Şirketin sahibi 25 yıl önce Suriye’den gelen biri. Bunun dışında biz meyan balını nereden alıyoruz? Maalesef Hollanda’dan ve İtalya’dan alıyoruz. Bu insan da bugün maddi sıkıntılar dolayısıyla fabrikayı kapatma aşamasına gelmiş. Meyan niçin önemli? Bugün Çin tıbbında kullanılan belki yüzde 50’den, 60’dan fazla karışımın içerisinde meyan var ve kanser tedavisinden sonra vücuttaki radyasyonun giderilmesinde en etkili drug olarak düşünülen bitki meyan.
LAVANTAYA DA YANLIŞ YAPILIYOR
Doğal ortamdaki aşırı ve kontrolsüz toplamalar hem bitkilerimizin genel anlamda yok olmasına hem de önümüzdeki dönemlerde miktarlarının düşmesine neden oluyor. Özellikle hayvanların çayır ve meralarda erken dönemlerde gezmesi birçok bitkiyi mahvediyor. Allah’tan orman kanunları var diyoruz, orman kanunları olmasaydı herhalde bugün biz dağlarda bitki bulamayacaktık. Lavanta üretimi, belki 2012’den bu yana memnuniyet verici ama bugün Türkiye’deki lavantanın yarısından fazlası, yüzde 90’ı maalesef lavandin. Kâfur oranı yüksek, daha çok kozmetik ve temizlik ürününde kullanabileceğimiz, parfümeri sanayi tarafından arzu edilmeyen bir lavanta. Evet, çok güzel fotoğraf çekeceğiniz tarlalar oluyor ama lavantada yanlışlık yapılıyor. Bulgaristan bize melez lavantayı gönderiyor. Bugün Türkiye’de lavanta fidesi satanlar köşeyi döndü. Ama bugün çiftçi ‘Ben lavanta çiçeğini nereye satacağım?’ diye kara kara düşünüyor. Bugün hâlâ Türkiye’deki lavanta dikim alanlarının yarısı taban alanlar. Yani 2-3 yıl içerisinde yarısı kuruyacak zaten.”
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