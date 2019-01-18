Mevlüt Uysal'ın esnaf ziyareti sırasında dikkat çeken diyalog
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında CHP’li Büyükçekmece Belediyesiyle ilgili sitemde bulunan bir teyzenin Mevlüt Uysal ile arasında geçen diyalog dikkat çekti.
Büyükçekmece’nin köy olduğunu söyleyen vatandaş, “Büyükçekmece’ydi, köy oldu burası. Burayı bu durumdan çıkarmamız lazım, köy olmaktan çıkarın burayı” dedi. Vatandaşın bu sitemine karşı Uysal; “Hep beraber yapacağız inşallah.” cevabını verdi.
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