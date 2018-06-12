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    Mevlüt Uysal'dan Sancaktepe'ye Millet Bahçesi müjdesi

    AA
    12.06.2018 - 23:27 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sancaktepe'nin yeni yatırım projeleriyle daha da gelişeceğini belirtti. Uysal ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Millet Bahçeleri projelerinden birinin de Sancaktepe'ye yapılacağını duyurdu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mevlüt Uysal, Sancaktepe'de vatandaşların şikayetlerini ve isteklerini dinledi. Hasta vatandaşları evinde ziyaret eden Başkan Uysal, ardından bir fabrikada işçilerle görüştü, Necmettin Erbakan Külliyesi'nde iş insanlarıyla buluştu.

    Sancaktepe'de vatandaşlara hitap eden Uysal, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğine dikkati çekti. Tüm engellemelere rağmen ekonomik kalkınmanın devam edeceğini belirten Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yıllardır bizleri 'Türk milleti tembeldir, çalışmaz.' diyerek kandırdılar. Kafamızı kaldırıp şöyle bir dünyaya baktığımızda Türkler, hiç kuşkusuz en çalışkan milletler arasında yer alıyor. Bu sayede artık Türkiye dünya çapında projelere imza atabilecek ülke konumuna geldi. Örneğin 3. havalimanı projesi ile dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Daha birçok projeyle Türkiye'yi şaha kaldıran yatırımlara öncülük ediyoruz."

    Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, bölücü faaliyetlere karşı birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti: "Anadolu gibi dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. O yüzden asırlardan beri dünyanın gözü bu topraklarda. Şimdi tekrar bu topraklarla, bu coğrafyayla ilgili hesaplar yapılıyor. İşte bu nedenle ülkemizin adeta taşeron terör örgütler tarafından kuşatılması projesine karşı içeride ve dışarıda mücadele ediyoruz. En son Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizledik."

    İlçeye yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi veren Uysal, "Sancaktepe yeni yatırım projeleriyle daha da gelişecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden bağlantı yollarının buradan geçmesi, bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlattı. Ayrıca yine köprüden geçen metro hattının ve yüksek hızlı treninin Sancaktepe'den geçmesi, Üsküdar-Ümraniye hattının Sancaktepe'ye kadar uzatılmasıyla burası ulaşımda çağ atlayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Millet Bahçeleri'nin biri de Sancaktepe'ye yapılacak." ifadelerini kullandı.

     

    Etiketler: son dakika , haberler
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