Mevlüt Uysal: “İstanbul kutlu bir şehirdir hiçbir zaman işgale boyun eğmeyecektir”
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü özel bir programla kutlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Uysal, “İstanbul kutlu bir şehirdir. Hiçbir zaman işgale boyun eğmeyecektir. Milletimiz bunu 6 Ekim 1923’te ve son olarak 15 Temmuz 2016’da göstermiştir” ifadelerini kullandı.
İstanbul Valiliği tarafından da Cemal Reşit Rey Kongre ve Sergi Salonu’nda kutlama programı düzenlendi.
Kutlama programına İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda, İstanbul’un kurtuluşunu konu alan oyunlar sahnelendi. Daha sonra ’İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 95. Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
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