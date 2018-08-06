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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
06.08.2018 - 20:38, Son Güncelleme:

Mevlüt Uysal: "İki sene sonra Londra'yı geçmiş olacağız"

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Mevlüt Uysal: "İki sene sonra Londra'yı geçmiş olacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yeni geliştirdikleri formülle önümüzdeki 5 yıl içinde 600 kilometre metroyu ihale etmeyi planladıklarını belirterek, "Ondan sonraki 3 yıl içerisinde de bu metroları hizmete alabilirsek, inanıyorum ki dünyanın en meşhur teknik üniversitelerinde bu ders olarak okutulur." dedi.

Uysal, İbn Haldun Üniversitesi'nin (İHÜ) lise son sınıf öğrencilerini alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya getirmek amacıyla Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel'de düzenlediği, "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"ne katıldı.İHÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz'ün yönetiminde yapılan "Şehir ve Medeniyet" konulu oturuma, İBB Başkanı Uysal'ın yanı sıra, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Zirveye katılan gençlere hitap eden Uysal, İstanbul'un dünyada üç ayrı medeniyete toplam bin 500 sene başkentlik yapmış bir şehir olduğunu ve bunun başka bir örneğinin bulunmadığını söyledi. 

"DÜNYADA EN ÇOK METRO İNŞAATI OLAN ŞEHİR KONUMUNDAYIZ"
İstanbul'un trafik sorununa değinen Uysal, doğudan batıya 100 kilometre uzanan ve 15 milyondan fazla nüfusu olan İstanbul'un, trafik problemini dünyanın birçok şehri kadar çözdüğünü ifade etti. 

İstanbul'da şu anda 294 kilometre metro inşaatının devam ettiğini ve yerin altında 25 bin kişinin çalıştığını dile getiren Uysal, şöyle konuştu: 

"İstanbul'da 160 kilometre işleyen metro var. İki sene sonra 294 kilometrelik inşaatlar tamamlandığında, raylı sistemde Londra'yı geçmiş olacağız. Hedefimiz, inşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde 600 kilometre daha ilave metro yaparak bin kilometreyi aşmak. Şu anda dünyada en çok metro inşaatı olan şehir konumundayız. Buna rağmen, mevcut hızla gidersek, önümüzdeki 30 yıl içinde metro inşaatlarını tamamlayabileceğiz. Daha hızlı nasıl metro yaparız diye çalıştık. Yeni geliştirdiğimiz formülle inşallah önümüzdeki beş yıl içinde bu 600 kilometre metroyu ihale etmeyi planlıyoruz. Ondan sonraki üç yıl içerisinde de bu metroları hizmete alabilirsek, inanıyorum ki dünyanın en meşhur teknik üniversitelerinde bu ders olarak okutulur. İstanbul'un1000 kilometrelik metro hedefine kısa zamanda ulaşıp, dünyada trafik sorununu en iyi çözen şehir konumuna gelmesini hedefliyoruz. Bu planlama sosyal bilimlerin başarısıdır. Sosyal bilim kafası olmasaydı, bu yatırımlar olamazdı herhalde." 

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından önce sadece 7 kavşak olduğunu, 4,5 yılda ise 37 kavşak yapıldığını aktaran Uysal, "Şu anda İstanbul'daki kavşak sayısı ise 263. Hedefler bu şekilde büyüyor. Çöp dağları patlayan İstanbul'dan çöpten elektrik üreten bir İstanbul'a geldik. Haftada bir suları akan İstanbul'dan, su problemini 2071'e kadar çözmüş bir İstanbul'a geldik. Kendi problemlerini çözmenin yanında, dünya mazlumlarının sorunlarını ortadan kaldıracak bir siyaset üretmeye adım atmak, ancak sizlerin ufkuyla, sizlerin çalışmasıyla olacak. Bu çıtayı daha yükseğe taşımak için biz, siz gençlere güveniyoruz." diye konuştu. 

"DÜNYADA ÖRNEK ALABİLECEĞİMİZ BİR ÜLKE YOK"
İBB olarak yapmak istedikleri her şeyi en iyi şekilde yapmayı istediklerini dile getiren Uysal, "En iyileri yapmayı planlamak için de sosyal bilimlere ihtiyaç var. İstanbul'da belediyecilik olarak eksiğimiz olmakla birlikte, mütevazı olmaya gerek yok, 'dünyada belediyeciliği şu ülke bizden daha iyi yapıyor' diyebileceğimiz, örnek alabileceğimiz bir ülke yok." ifadelerini kullandı. 

Kendisinin de hukuk mezunu bir sosyal bilimci ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olduğunu aktaran Uysal, Türkiye'de ilk defa İbn Haldun Üniversitesi'nin lisanstan daha çok yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verecek şekilde kurulmasının, eğitim adına çok önemli olduğunu kaydetti. 

Sosyal bilimlerin toplumun ve ülkenin geleceği olduğunu belirten Uysal, sosyal bilimlerin olmaması halinde diğer bilimlerin tek başlarına çok fazla bir işe yaramağını savunarak, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Osmanlı Devleti'nin çökmemesi için çok büyük işler yapan, çok önemli okullar kuran Sultan 2. Abdülhamid Han, sosyal bilimlere daha fazla ağırlık verseydi, şu an ülkemizin durumu daha iyi olabilirdi. Dünyaya hükmeden, dünyayı yönlendiren yapılara baktığımızda, ardında tekniğe iyi yön veren bir sosyal bilimler var. En iyileri planlamak için sosyal bilimlere ihtiyaç var." 

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