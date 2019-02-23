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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER -İstanbul DHA
23.02.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Mevlüt Uysal Büyükçekmece için projelerini açıkladı

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Mevlüt Uysal Büyükçekmece için projelerini açıkladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıttı. "25 kayıp yıla 25 dev proje" başlığıyla düzenlenen toplantıda imar, alt yapı, ulaşım, çevre, kültür, spor ve sosyal belediyecilikle ilgili 25 proje tanıtıldı.

"BU GEÇEN 25 KAYIP YILI TELAFİ EDECEĞİZ"

1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle şehrin çehresinin değiştiğini söyleyen Uysal, "2002 yılında AK Parti'yi iktidara taşıyan süreç yeni bir dönem başlattı. Yeni dönemle artık emir alan değil oyun kuran bir Türkiye'ye geldik. O sürecin devamında Cumhur ittifakı oluştu. Türkiye'de başkanlık sistemi geldi. İnşallah 31 Mart'ta ittifakla yeni bir dönem başlayacak belediyelerde. Türkiye'nin değişimi devam edecek inşallah" diye konuştu.  1994 yılında başlayan değişimin Büyükçekmece'ye uğramadığını ifade eden Uysal, "Bu geçen 25 kayıp yılı telafi edeceğiz. MHP ile AK Parti ile omuz omuza çalışarak 31 Mart'ta o yetkiyi alıp her beraber buranın kaderini değiştireceğiz" şeklinde konuştu.

"İMAR SORUNU"

Belde belediyelerinin kapatılmasından sonra imar ve alt yapı eksikliklerinin devam ettiğini belirten Uysal, "O tarihten bu yana belde belediyelerine hiç hizmet gelmedi. Birinci projemiz 'imar' diyoruz. İmar olmadan hiç bir şey olmaz. Alt yapıları yapmak için imar muhakkak olmak zorunda. Celaliye ve Kumburgaz'da 2009'dan bu yana hiçbir çalışma olmamış. O mahallelerden 'Hastaneye gelelim' desek yol yok. 'Evleri yenilesek' desek imar yok. Diyoruz ki Büyükçekmece'nin plansız hiçbir yeri kalmayacak. 5 yıl içinde planları bitmiş olacak. Planlardan sonra alt yapı gelecek. Her bölgede alt yapı eksik. Bazı yerlerde hiçbir alt yapı yok. Asfalt, kaldırım, atıksu ve yağmur suyu hatlarıyla birlikte üst yapı çalışmaları tamamlanacak" dedi.

"GÖL VE SAHİL TEMİZLENECEK"

Göl sahili düzenleme projesinde hobi bahçeleri, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacağını söyleyen Mevlüt Uysal,  "Marmara sahili düzenleme projesinde ise nostaljik tramvay, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, balık çarşısı ve restoran alanları yapılacak. İlçeye Millet Bahçeleriyle, Millet Kıraathaneleri yapılacak. Albatros Tematik Parkı ve Bababurnu Tematik Parkı projeleriyle de göl ve sahil, yaşam alanlarına dönüştürülecek. O kadar güzel kıyımız var ama göl kenarında gezilemiyor. İnşallah bu göl kıyısı her zaman ailecek gidebileceği bir yer olacak. Dışarıdan da gelenler olacak. O kadar güzel sahil var ki  1980'li yıllarda en güzel sahildi. 10 yıl içinde Marmara denizi Ege ve Akdeniz gibi o temiz sahile dönüşecek" ifadelerini kullandı.

"METRO VE METROBÜS BÜYÜKÇEKMECE'YE UZATILACAK"

Metrobüs ve metronun Büyükçekmece'nin merkezine kadar uzatılacağını belirten Uysal, "2019'da metrobüs çalışmaları başlayacak. Yenikapı-Beylikdüzü Metro Hattı Yenikapı - Büyükçekmece Metro Hattı olarak uzatılacak" dedi. 

Uysal, "Daha rahat ve modern bir kent yaşamı için Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi yapılacak. Taşma yaparak kirlenen, kokan konteynırlar kalkacak, çöpler yeraltında toplanacak. Daha dolmadan sinyal verecek ve ekiplerimiz gidip o konteynırı boşaltacak. Bu sistem Türkiye'de ilk kez uygulanacak. Kapalı pazaryerleri ile modern kurban kesim alanları yapılacak" şeklinde konuştu.

"ÜCRETSİZ KABLOSUZ İNTERNET"

Eğitim, spor, kültür ve sanat  alanında ise bilgi evleri, living lab projeleri hayata geçirileceğini söyleyen Mevlüt Uysal, "Kablosuz internet hizmeti Büyükçekmece'nin tüm merkezi noktalarında kullanıma sunulacak. Semt parkları projesiyle çocuk oyun grupları ve yeşil alanlara sahip parklar her mahalleye yapılacak. Spor parkları ile su sporları kompleksi hayata geçirilecek. Yeni kültür sanat merkezi yapacak, Mimarsinan Köprüsü ve Çevresi Rekreasyon Projesi kapsamında Zigetvar Seferi Açık Hava Sergisi düzenlenecek" şeklinde konuştu. 

Yaşlı Yaşam Merkezleri ile Kadın Aktivite Merkezlerinin kurulacağını belirten Uysal, "Yaşlılarımız gidebilecek yerler millet bahçeleridir, mahalledeki kahvelerdir, camiye gider. Namazdan sonra kaldı yalnız. Yaşlılarla berber sohbet edip çay içtiği yaşlı merkezlerimiz olacak. Gidip gelmeleri için evlerine servis koyulacak. Kış çıkmadan önce evlatlarına 'Köye gideyim' demeyecek bu merkezlerde hoşça vakit geçirecekler. Kadın aktivite merkezleri  sohbetler yapılıp eğitim ve konferanslarını yapıldığı merkezler olacak. İnşallah her mahallemize yapılacak. Burada ürettiklerini satabilecekler. Bu gençlik merkezlerimizi de her bölgemize yapacağız. Gençlerimizin bir araya geldiği ailesine ve ülkesine faydalı olduğu merkezler oluşturacağız. Sosyal tesislerimizde kapalı alanlar olduğu gibi açık alanlar da olacak. Buralarda düğün de yapılacak. Maliyetine çay içilecek" diye konuştu.

"KÜLTÜR VE SANATA DESTEK"

"Biz iyi olan her şeyin yanındayız" diyen Mevlüt Uysal, "23 Nisan Balkan Ülkeleri Çocuk Festivali, Zafer Yürüyüşü, Uluslararası Su Sporları Festivali, Açık Hava Konserleri, Yetişkin - Çocuk Tiyatroları ve Yazlık Sinemalarla kültür ve sanat faaliyetlerine destek verilecek. Büyükçekmece kültürün merkezi olacak. Bahçelievler'den Taksim'e gidilir. Ama Büyükçekmece'den bir kültür etkinliğine gidebilmek için bir günümüz kaybolmayacak" ifadelerini kullandı. Organik pazarların açılacağını belirten Uysal, "Biz meydanlarda tanzim satış merkezleri açtık. Burada da ürettiğiniz bir şey varsa organik pazar yerinde bunları satacaksınız.  Çiçek gibi Büyükçekmece Projemiz var. Sitelerimizin bahçelerinde çiçek olsun istiyoruz. O kadar zor bir iş ki. Mevsimine göre değişiyor. Siteler de sıkıntı yaşıyor. Biz bir tarafta organik tarımda çiçek üretip sitelere bedava vereceğiz. Eğitimini, bakımını öğretip her siteyi çiçek gibi yapacağız. Villanız varsa ona da vereceğiz" şeklinde konuştu. Uysal, 'Bu projeleri yapabilmek için halkımızdan yetki isteyeceğiz. Biz bunları çalışmaya devam edeceğiz. Halkımıza bunu anlatalım ki kaderi değişsin. Ben 1983'de İstanbul'a geldiğimde en güzel ilçelerden biriydi Büyükçekmece, Adalar, Sarıyer ve Büyükçekmece sayılırdı. Ortada bir göl, deniz, kumsal ve güzel koy... Türkiye'de bu kadar güzel yer yok. Ama hizmet olmayınca geçmiş olsun. Şu projelerimizle en güzel ilçelerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.  

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