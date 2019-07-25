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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sevil ERKUŞ - ANKARA
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mevlüt Çavuşoğlu: ABD’nin önerileri tatmin edici değil... Sabrımız tükendi

Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Mevlüt Çavuşoğlu: ABD’nin önerileri tatmin edici değil... Sabrımız tükendi

ABD Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin önerilerini Ankara’ya iletirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini edindik” dedi.

OYALAMA AMACI TAŞIYOR

Bu hafta yapılan görüşmelerde ABD ile Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda uzlaşmaya varamadı, ancak gözlem noktaları ve devriye faaliyetleri yapılması için askerler görüşmeye devam ediyor. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet ile Türk yetkililerin yaptığı görüşmeye ilişkin Hürriyet’e bilgi veren bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD’nin güvenli bölge önerisinin, Münbiç modeli gibi zamana yayılan bir süreç olduğunu söyledi. Öneri, Münbiç anlaşmasına benzer şekilde, ABD ve Türk askerlerinin bölgede devriye yapacağı bir modeli öngörüyor. Ankara ise bu öneri paketinin oyalama amacı taşıdığı kanaatinde.

ÇEKİLME ÖNGÖRMÜYOR

Dışişleri yetkilisi, ABD heyetinin sunduğu önerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme getirdiği, 30 kilometre derinlikteki güvenli bölge kurma planının çok gerisinde olduğunu ve YPG’lilerin, Türkiye’nin istediği bölgeden çekilmesini öngörmediğini belirtti. Yetkili, salı günü başlatılan askerler arası görüşmelerin güvenli bölgenin modalitelerini değil, bu bölgede yapılacak devriye ve gözlem noktası çalışmasına ilişkin ABD’nin görüşlerinin ele alındığını belirtti.

ORTAK DEVRİYE ÖNERİSİ

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile yaptığı ortak basın toplantısında, ABD’nin önerisine ilişin Türkiye’nin cevabının resmen iletileceğini belirten Bakan Çavuşoğlu da şunları söyledi: “ABD’nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimi edindik. Eskisinden farklı olarak, bu güvenli bölgenin içinde kimler olacak, yani askerler arasında ortak devriye gibi, yeni fikirler var. Güvenli bölgenin derinliği, buraları kimin kontrol edeceği, buradaki PKK’lıların, YPG’lilerin çıkartılması; bu üç temel konu en hassas konudur. Bu konularda henüz bir mutabakat sağlamış değiliz. Ortak devriye nasıl olur, o bölgelerde üs kurulacaksa nasıl kurulur, askerler bu teknik konuları görüşüyorlar. Arkadaşlarımız bu teklifleri kabul edemeyeceğimizi söylemişler. Ama kendi aramızda istişare ettikten sonra resmi olarak bildireceğiz.

Önümüzdeki dönemde ABD’nin bizi tatmin eden önerileriyle ya da bizim yaptığımız önerilerle bir mutabakata varmak istiyoruz. Yapılan önerilerde şunu görüyoruz. Münbiç yol haritasını 2018’de onayladık, 90 gün içinde tamamlanacaktı. Fakat aradan bir sene bir ay geçti, henüz uygulanmadı. Oradan Türkiye’ye saldırı gelmiyor ama yol haritasının amacı o değildi. YPG’nin tamamen Münbiç’ten çekilmesi, buraları kim yönetecek, güvenlik birimlerinde kim yer alacak, bu konuda Türkiye ile ABD’nin birlikte çalışması ve buranın istikrara kavuşturulması öngörülüyordu. Esasen bu anlamda bu model güvenli bölgeye taşınabilir. Ama bir oyalama olmaması gerekiyor. Çünkü sabrımız tükendi. Arzumuz, güvenli bölge konusunda mutabakata varıp, uygulamaya geçmek. Aksi takdirde biz gereğini yapacağız, kararlıyız.

SURİYE ANAYASA KOMİSYONU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan İdlib’de saldırıların durdurulmasını istedik, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajını Sayın Putin’e iletilmesini istedik. Sivil toplum listesinden 6 isim üzerinde anlaşmazlık vardı. BM ve Türkiye olarak biz bunların sivil toplumu temsil etmediğini söylemiştik. 4+2 formülü üzerinde bir mutabakat sağlandı. Komisyonla ilgili zaten Cenevre’de büyük ölçüde mutabakat sağlanmıştı. O detaylar görüşülüyor. Önümüzdeki günlerde anayasa komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz.”

 

Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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