Mevlüt Bulut'tan o iddialara yanıt geldi

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘Bazı internet mecralarında akrabalarımın 31 Mart seçimleri öncesinde yapılan sınavlar sürecinde zabıta olarak belediyeye alındığı iddia edilmiş, delil olarak da 23 Kasım’da açıklanan zabıta alım listesi gösterilmiştir.

Bu listede soyadı ‘Bulut’ olan hiç kimse ile bir akrabalığım yoktur. Durum sadece soyadı benzerliğinden ibarettir. Kısa bir araştırma bu gerçeği iyi niyetli herkese ispat edecektir. Aslı astarı olmayan şekilde yapılan bu yayınları kişilik haklarımıza bir saldırı olarak görmekle birlikte karalama amacı güttüğü aşikâr olan bu yayınlara karşı hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz.

Büyükşehir Belediyesi’nde halkımıza hizmet etmiş olmanın gururunu her daim yaşamaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.’