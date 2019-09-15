Mevlit Kandili ne zaman idrak edilecek? 2019 Dini Günler Listesi
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla idrak edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki, Mevlit Kandili ne zaman idrak edilecek?
Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok gündeme gelen konulardan biri de Mevlit Kandili oldu. Mevlit Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir.
Mevlit Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 8 Kasım 2019 tarihine denk geliyor.
MEVLİT NEDİR?
Mevlit, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlit kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlit günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlit Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.
2019 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ
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