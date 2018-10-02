Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?
Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. Bu yıl yine Mevlid Kandilini ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, Mevlid Kandilinin ne zaman ve hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman?
İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır. Bu yılı yine ibadetler ve dualarla geçirecek olan vatandaşlar Mevlid Kandilinin ne zaman idrak edileceğini merak ediyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman?
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) dünyaya geldiği gece olan Mevlid Kandili Müslümanlar tarafından her sene dualarla ibadetlere karşılanıyor . Hicrî Rebiülevvel ayının onikinci gecesi olarak da bilinen Mevlid Kandili bu yıl 19 Kasım 2018 Pazartesi günü itibariyle dualarla ibadetlerle kutlanacak.
REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?
Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.
Süleyman Çelebi’nin mevlidinde bu tarih şöyle zikredilir: "ol Rebiulevvel ayın nicesi-on ikinci gice isneyn gicesi". Bu ay içerisinde, bilhassa on ikinci gecesinde ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak, Resulullah (S.A.V)’in doğum sevinci canlı tutulmaya çalışılır.
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