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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Mevlid Kandili mesajları araştırılıyor – İşte, en güzel kandil mesajları

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Mevlid Kandili mesajları araştırılıyor – İşte, en güzel kandil mesajları

Yılın son kandili olan Mevlid Kandili öncesi en çok araştırılan konulardan biri de kandil mesajları oldu. Kandil günlerinin hissettirdiği güzel duyguları özellikle uzakta olan sevdiklerine ileterek onları unutmadıklarını göstermek isteyen vatandaşlar, Mevlid Kandili mesajlarını inceliyor. İşte, Mevlid Kandili’nin anlam ve önemini ortaya koyan kandil mesajları…

Kandil günlerinin geleneği halini alan kandil mesajları Mevlid Kandili öncesinde de unutulmadı. İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız Mevlid Kandili, 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek. İbadetlerle geçen kandil gününde sosyal medyadan ve WhatsApp yoluyla kandil mesajları paylaşılacak. Mübarek Mevlid Kandili’nde sevdiklerinize iletebileceğiniz en güzel kandil mesajlarını bir araya getirdik.

 2019 MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun.

Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.

Mevlid Kandili, 'O'nun güzel hatırasını içimizde, işimizde hayatımızda, düşüncelerimizde, duygularımızda, eylemlerimizde ve evlerimizde yaşatmaktır. Tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederim

Bu mübarek gecede, toplum olarak büyük küçük demeden camileri doldurup, ibadetlerimizi en samimi bir niyetle ifa etmeliyiz. Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili mübarek olsun.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in, dünyaya teşriflerinin yıl dönümünde tüm İslam Alemi’nin Mevlid Kandili'ni kutlar, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Allah'ım bu kutlu gece hürmetine, Benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve Ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle.

Mevlid Kandili hürmetine herkesin gönlünde ki dualar kabul olsun salat ve selam Şanlı Efendimize olsun. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun ... Hoş geldin Ey Şanlı Nebi.

Mevlid Kandili Hürmetine Herkesin gönlünde ki dualar kabul olsun salat ve selam şanlı efendimize olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, kandilinizi kutlarım.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.” [Tevbe, 128]

Sen Güneş’sin
Sen Ay’sın
Sen Nûr üstüne Nûr’sun
Sen Süreyyâ ışığısın!
Ey Sevgili
Ey Rasûl!...
Mevlid kandil geceniz hayırlı ve bereketli olsun.

Kandil geceleri ve bayram sabahları, müminlerin baharıdır. Mevlid kandillimiz mübarek olsun. #Hayırlıkandiller. Bugün avuç içinde gizlediğimiz dualar şehitlerimiz, kaybettiğimiz yakınlarımız ve Aladağ’da yitirdiğimiz minik yavrularımız için. #MevlidKandili

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