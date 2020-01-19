Metropoldeki vahşi orman

HAYVANLARI Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği gönüllüsü Erman Paçalı, “İstanbul’un her yerinden buraya köpek bırakılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kısırlaştırdığı hayvanları bırakıyor. Hayvanlar burada açlık ve ölümle savaşıyor, birbirini yiyor. Bunlar adı üzerinde sokak hayvanı. Yerleşime yakın yerlerde hayatta kalabilirler. Ormanda yaşayamazlar. Ağır kış koşullarında korkunç görüntülere rastlıyoruz” diyor.



HALK DA ŞİKÂYETÇİ



Geçen aylarda bölgede köpek bırakmak üzere gelen bir İBB aracını yakaladıklarını anlatan Paçalı, “Salım için geldiklerini söylediler. Köpeklerin çiplerinden hangi bölgeye ait olduklarına bakmak istedik. Ancak bizi görünce köpekleri bırakmaktan vazgeçtiler. Bazen kısırlaştırılmış bazen kısırlaştırılmamış hayvanları bırakıyorlar. Kısırlaştırılmamış hayvanların bırakılması buradaki köpeklerin sayısının daha da artmasına sebep oluyor” dedi. Geçen ay da karton kutular içerisinde 40 yavru köpek bulduklarını anlatan Paçalı, Çatalca ve Silivri Belediyesi’nin ve bölge halkının durumdan çok şikayetçi olduğunu belirtiyor.

HALKIN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKE

ÇATALCA Belediye Başkanı Mesut Üner, ilçelerinin köpekler için sürgün yeri olmasına tepki gösteriyor. İmkanları yettiğince köpeklere yardım etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Üner, şu açıklamayı yaptı:



“Hem bu hayvanların hem de halkımızın trafikteki can güvenlikleri tehlikeye atılıyor. Belediye olarak ‘hayvan barınağı’ isminin telaffuz edilmesine bile karşı olmakla beraber, bu hayvanlarımızın tedavilerinin yapılacağı bir merkez oluşturma projemiz var. İlçemiz bünyesindeki tüm bu canların tedavileri bu merkezde yapılacaktır.



BİRLİKTE ÇALIŞALIM



Belediye ve Çatalca olarak bu canlarımıza daha sağlıklı hizmet verebilmemizin önü ancak diğer ilçe ve illerden küpe numaraları ilçemize ait olmayan sokak hayvanlarının ilçemiz sınırlarına atılmaması ile sağlanacaktır. Bunun önüne geçilmesi gerekmektedir. Biz tüm hayvansever dernekleri ile birlikte çalışmaya ve onlar ile koordine içerisinde olmaya hazırız.”

500 EKMEK BİLE YETMİYOR

Fırıncılar Odası’ndan bayat ekmekleri almak için anlaşma yaptıklarını söyleyen Paçalı, “Maalesef buradaki köpeklerin sayısı sürekli artıyor. 300 ekmek de getirsek 500 ekmek de getirsek yetmiyor. Bu İBB’nin itilaf yöntemi, barınaklarda ve sokaklarda iğneyle uyutamadıkları sokak hayvanlarını ormana atarak ölüme terk ediyorlar” diyor.