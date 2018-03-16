Metro durağında hakaret edip tükürdü, serbest bırakıldı!

Kerime P. önceki gün Bostancı Polis Merkezi’ne giderek, 12 Mart 2018 tarihinde sabah saat 07.15 sıralarında işyerine gitmek üzere Bostancı Metro Durağı’na geldiğini ve asansöre bineceği sırada bir erkeğin yüzüne tükürerek, “Allah sizin belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden” diye hakaret ve küfür ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istasyonun güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

İSTANBULKART'TAN YAKALANDI

Yapılan incelemede, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri tarafından, şüphelinin kullandığı İstanbulkart’ın seri numarası tespit edildi. Ardından, söz konusu seri numaralı İstanbulkart’ın, Altunizade Metro İstasyonu’nda sıklıkla kullandığı belirlendi. Görüntülerden elde edilen fotoğrafla istasyonda bekleyen ekipler, Perşembe günü saat 13.45 sıralarında eşkâle uyan şüpheli Atınç M.’yi (36) yakalayarak gözaltına aldı.

TEŞHİS ETTİ

Emniyete götürülerek sorgulaması yapılan Atınç M., yapılan yüzleştirmede Kerime P. tarafından teşhis edildi. Dolandırıcılıktan daha önceden de poliste kaydı bulunduğu anlaşılan Atınç M., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Saldırgan savcılıktaki ifadesinde "Bu şahıs beni göründe kendi kendine söylenerek biraz da homurdanır tarzda, ‘topuzuna bak, sakalına bak, küpe de takmış, erkeğe benzemiyor’ şeklinde ve devamını anlamadığım bir takım şeyler söyledi. Bu durum ağrıma gittiği için ‘sen de kendine bak, aynaya bak, sen de kadına benzemiyorsun’ diye söyleyip dönüp oradan uzaklaştım" iddiasında bulundu.

Zanlı ifadesinde "Kıyafetime karışmasından hoşlanmadığım gibi ben de insanların kıyafetine karışmaktan hoşlanmam. Benim anneannem ve babaannem de kapalıdır. Anneannem hacıdır. Elhamdülillah müslümanım. Tükürme olayı asla yaşanmamıştır. Belki konuşurken normal bir şekilde bir damla sıçramış olabilir ancak tükürme söz konusu değildir. Sosyal medyadan çok fazla bana yönelik tehditler ve linç mesajları paylaşılmaktadır. Can güvenliğimden endişe etmekteyim. Kadın şahsın bana yönelik eylemlerinden dolayı asıl ben kendisinden şikayetçiyim” diye konuştu.

Atınç M., ifadesinin ardından, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme’ suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Burada da ifadesini tekrarlayan Atınç M., adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.