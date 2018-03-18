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    'Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler'

    Mehmet İlkay ÖZER/DHA
    18.03.2018 - 01:31 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah” dedi.

    Uysal dün, AK Parti Arnavutköy ilçe kongresinde konuştu: “AK Parti kurulduğundan bugüne baktığımız zaman Arnavutköy oyu en fazla ilçelerimizden biri. Büyükşehir olarak Arnavutköy’e borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah. Sultanbeyli, ihalesi yapıldı. İnşaatı devam ediyor. Bu yıl içerisinde de Vezneciler, Arnavutköy metrosunun ihalesini yaparız. Kongreler yenilenme diyorum. İnşallah bu yenilenme ile metro sözünü de verdik. Arnavutköy’den daha yüksek oy bekliyoruz diyorum.” 

    Etiketler: Mevlüt Uysal , istanbul , gazetehaberleri , gündem
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