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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
07.05.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Metroda başörtülü kadına hakaret davasında karar çıktı

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Bostancı Metro İstasyonunda başörtülü bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bostancı Metro İstasyonunda, başörtülü bir kadına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, "hakaret" suçunu, müştekinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlediği gerekçesiyle 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.       

Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki Kerime Pehlivan ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Atınç Manap'ın gelmediği duruşmaya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları ile izleyiciler de katıldı.     

Duruşmada söz verilen müşteki Kerime Pehlivan, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.     

Pehlivan'ın avukatı İsa Mesih Şahin de sanığın sabıkasının bulunduğunu ve suç işlemeye meyilli bir kişilik olduğunu belirterek, "Müvekkile sanığın tükürdüğü kamera kayıtlarıyla açıktır. Sözlü ve fiili tacizde bulunduğu da açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.     

Sanık Atınç Manap'ın avukatı Ayşen Koçak ise müvekkilinin beraatini istedi.     

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanığın "hakaret" suçunu müşteki Pehlivan'ın "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı" işlediğine kanaat getirerek sanığa önce 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.     

Sanığın eylemini alenen işlediği gerekçesiyle verilen cezayı 1 yıl 9 aya çıkaran mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ise suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Atınç Manap'ın beraatine hükmetti.     

Mahkeme, adli emanette bulunan müşteki Kerime Pehlivan'a ait siyah renkli çarşafın da kendisine iade edilmesini kararlaştırdı.     

"CEZA ALMASINDAN MEMNUNUM"     

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan müşteki avukatı İsa Mesih Şahin, "Bostancı metrosunda başörtülü bir kardeşimize dini inanışı, düşüncesinden dolayı yapılan saldırıdan dolayı yakından tanıdığı Kerime Pehlivan davası bugün neticelendi. Mahkeme sanığın hakaret suçundan 1 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi." dedi.     

Sanığa, Pehlivan'ın dini değerlerine yapılan hakaretten dolayı hapis cezası verildiğini aktaran Şahin, şunları söyledi:     

"Sanığa, yine TCK'nin 216. maddesi kapsamında da kamu barışını bozmaya elverişli olmadığı için beraat kararı verildi. Tabii biz bu beraat kararı için üst mercilerde itiraz hakkımızı kullanacağız.  Şurası çok önemli, kardeşimizin başörtüsünden dolayı, dini inanış, yaşantısından dolayı hakaret cezasının verilmiş olması kamu vicdanını kısmen olsa rahatlatma adına, adalet duygusunun tesisi adına önemli bir karar."     

Kerime Pehlivan'ın eşi Ömer Pehlivan da, "Fazla bir şey söylemeyeceğim, avukatımız gerekli olan her şeyi söyledi. Gerekli itirazlarda bulunacağız. 1 yıl 9 ay ceza almasından memnunum. Tabii itirazımız da olacak. Artı olarak yansırsa daha mutlu oluruz." ifadesini kullandı.     

Öte yandan duruşmayı izlemek üzere Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri de, duruşma öncesinde "Kerime için adalet" yazılı pankart açtı.     

KADEM adına konuşan avukat Canan Sarı, toplumu ayrıştırmaya yönelik kin ve nefret duygularıyla yapılan bu tarz olumsuz eylemlerin kişisel özgürlüklere yönelik olması nedeniyle tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Kendisinden farklı göründüğü veya düşündüğü için karşı tarafın kişisel özgürlüğünü hiçe sayarak uygulanan şiddet eylemi, farklı olanlara gösterilen bir tahammülsüzlük halidir." dedi.     

İDDİANAMEDEN      

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden Kerime Pehlivan'ın, olay günü Bostancı Metro İstasyonunda dışarı çıkmak için asansör beklediği sırada giyiminden ve inancından dolayı bir kişinin yüzüne tükürerek hakaret ettiğini beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.     

İddianamede, sanık Atınç Manap'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.     

Metroda başörtülü kadına saldıran sanığın davasına başlandı
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