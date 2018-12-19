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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
19.12.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Metroda, avukata 'cinsel saldırı' davasında karar çıktı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Metroda, avukata 'cinsel saldırı' davasında karar çıktı

İstanbul Barosu’na üye avukat E. T., metroda yanında oturan U. D. Y. hakkında, bacağını okşadığı gerekçesi ile şikâyette bulundu. Olaydan 2 saat kadar sonra karakolda alınan ifadelerde Y., kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Y. hakkında “Basit cinsel saldırı’ suçlaması ile dava açıldı. Mahkeme, Y.’ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İstinaf mahkemesi, verilen cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Ancak, avukat T. şikâyetini geri çekti. Şikayetin geri çekilmesi üzerine dava düşürüldü; verilen ceza da ortadan kalktı.

‘UZAK DUR’ DEDİ, AYAĞA KALKTI
OLAY 28 Aralık 2016 akşamı Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metro aracında yaşandı. Saat 21:30 gibi iş yerinden çıkan Avukat E. T., (26) Sarıyer’deki evine gitmek için Mecidiyeköy’de metroya bindi. T. boş bir yere oturdu. Elinde çantası ve montu bulunan T.’nin yanına ise kısa süre sonra, bir tekstil şirketinde ihracat sorumlusu olarak çalışan U. D. Y. (32) oturdu. İkilinin yan yana koltuklardaki yolculuğundan dakikalar sonra T., bağırarak ayağa kalktı. Y.’nin bacağını okşadığını söyleyen T. “Uzak dur benden” diyerek bağırdı ve ayağa kalktı. Bu andan sonra ikili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Araya, araçta bulunan diğer yolcular girdi.

METRODAN İNDİRİLDİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Metro, Darüşşafaka durağına vardığında, yolculardan bir kaçı Y.’yi de indirdi. T., istasyonda güvenlik görevlilerini çağırdı. Bir güvenlik görevlisi ile istasyonda görev yapan polis memuru M. Y., kalabalığın olduğu noktaya geldi. İkili karakola götürüldü. Avukat T. karakol ifadesinde, Y.’nin, bacağını okşayarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek şikâyetçi oldu. Y. ise ifadesinde, “Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi ve T.’nin kendisine iftira attığını öne sürerek o da T.'den şikâyetçi oldu.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Olaya ilişkin soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldü. Olaydan 3 ay kadar sonra Y. hakkında ‘Basit cinsel saldırı’ suçundan dava açıldı. Y.’nin yargılamasını yapan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Haziran 2017 günü verdiği kararında Y.’ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bu karara karşı, Y.’nin avukatları istinaf başvurusunda bulundu.

ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKTİ
Kararın istinaf aşaması devam ederken, Av. T., iddiaya göre Y.'nin yakınlarının araya girmesi ile, şikâyetinden vazgeçtiğine dair 28 Eylül 2017 tarihli dilekçesini dosyaya sundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi geçen 27 Kasım’da verdiği kararda, Y.’ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmesi gerektiğine hükmetti. Ancak Y.’nin avukatı, cezanın verildiği suçun şikâyete bağlı olduğunu, avukat T.’nin de şikâyetinden vazgeçtiğine ilişkin dilekçeyi dosyaya sunduğuna işaret ederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunu.

DAVA DÜŞÜRÜLDÜ
Başsavcılık, başvuru dilekçesinden 4 gün sonra, kararı veren Daire’ye itirazda bulundu. İtiraz başvurusunda, basit cinsel saldırı suçunun şikâyete bağlı olduğu, davacının ise şikâyetini geri çektiğine işaret edilerek verilen kararın hatalı olduğu kaydedildi. Daire, 13 Aralık günü, 20 gün kadar önce verdiği kararından geri dönerek, davanın düşürülmesine verilen cezanın da ortadan kaldırılmasına hükmetti.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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