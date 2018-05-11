Metrobüste taciz! İfadeler ortaya çıktı

Kübra G.’nin şikayeti üzerine şüpheli Cengiz P. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “cinsel taciz” suçundan soruşturma başlatıldı.



Savcılığın soruşturması devam ederken İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Kübra G. tedbir kararı uygulanmasını istedi. Kübra G., dilekçesinde kalabalık olan metrobüste ayakta yolculuk ettiği sırada arkasına bir erkek yolcu olduğunu fark ettiğini belirterek, “Adını sonradan öğrendiğim Cengiz P.’nin elinin popoma çarptığını hissettim. Metrobüsün kalabalık olması nedeniyle yanlışlıkla dokunduğunu düşündüm, kenara çekildi. Bu kez şüpheli adamın ayağıma dokunduğunu hissettim. Bunun üzerine kendisine tacizde bulunduğunu belirterek metrobüsten inmesini söyledim. Cengiz P., umursamaz bir tavır sergileyerek, ‘Sen in ben inmeyeceğim’ dedi. Bağırarak Zincirlikuyu metrobüs durağındaki güvenlik görevlilerine durumu anlattım. Cengiz P.’den şikayetçi oldum” dedi.



Polis merkezinde ifadesi alınan Cengiz P., olay günü Mecidiyeköy metrobüs durağından Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüse bindiğini söyledi. Çok kalabalık olduğu için metrobüse sıkışık bindiklerini savunmasında anlatan Cengiz P., “Zincirlikuyu durağında araç durdu. Yolcular indiği sırada Kübra G. bana doğru döndü ve ‘Senin bana sarkıntılık yapacağını düşünüyorum, aşağıya in’ dedi. Ben de kendisine böyle bir şey yapmadığımı rahatsız olduysa kendisinin inmesini söyledim. Bunun üzerine Kübra G. hakaret etmeye başladı. Orada bulunan güvenlik görevlilerine söyledi. Ben Kübra G.’ye herhangi bir sarkıntılık ya da cinsel tacizde bulunmadım” diyerek suçlamaları reddetti.



2 AY YAKLAŞAMAYACAK



Mahkeme mağdur Kübra G.’nin talebini kabul ederek, davalı Cengiz P.nin 2 ay süreyle Kübra G.’nin ikametgahına yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Cengiz P.’nin Kübra G.’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına da karar verdi. Cengiz P. Mahkeme kararına aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.