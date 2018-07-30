Metrobüste koltuk kavgası... Kalkmayınca üzerine oturdu
Sefaköy'den Mecidiyeköy istikametine ilerleyen metrobüste, iki kadının koltuk tartışması ilginç görüntülere sahne oldu.
45 dakika metrobüs bekledikten sonra, gelen otobüsteki boş koltuğa tam oturmak üzereyken yerine başka bir kadın yolcunun oturduğunu söyleyen ve ayağında problem olduğunu belirten ayaktaki yolcu, oturan yolcuya defalarca koltuktan kalkmasını söyleyip, kollarından çekiştirdi.
Koltuktaki yolcu yerinden kalkmayınca da, durumu protesto etmek için o yolcunun kucağına oturdu.
Başka bir yolcu tarafından kayda alınan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ayaktaki kadın yolcu kendini sosyal medyadan böyle savundu:
"Ayağımda problemim var. Çok fazla fiziksel güç uygulamamam lazım. Her gün uzun süre metrobüs bekliyorum, oturmak için. Uzun süre bekledikten sonra bindiğim bir metrobüstü. Tam oturmak istiyorken, birinin altımda oturduğunu gördüm. Kalkması gerektiğini söylediğimde 'Poponuz daha yere değmedi' dedi bana kadın. Aksadığımı gördü. Buna rağmen devam etti. Başkası bana yer vermek istedi, ben hakkım olan yere oturmak istedim sadece."
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