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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.07.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Metrobüste iğrenç olay! Çığlık atarak elinden kurtuldu

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Metrobüste iğrenç olay! Çığlık atarak elinden kurtuldu

İstanbul'da meydana gelen iğrenç olay, kalabalığın en yoğun olduğu toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüste yaşandı. 35 yaşındaki şüpheli Kenan T., 20 yaşındaki müştekiyi taciz etti. Bu sırada pantolonunun önü ıslanan şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli hakkında dava açıldı. Şüphelinin mahkemedeki skandal ifadeleri ise pes dedirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede mide bulandıran cinsel taciz olayı şöyle anlatıldı: 20 yaşındaki A.B. isimli genç kız 30 Mayıs günü metrobüse bindi. Yolculuk esnasında 35 yaşındaki şüpheli Kenan T. de müştekinin arkasına geçerek cinsel tacizde bulundu. Bu sırada pantolonu ıslanan şüpheli Kenan T.'yi daha önce de rahatsız ettiği S.A. fark etti ve bağırmaya başladı.

Bu durum üzerine müşteki A.B. arkasını dönerek şüpheliyi gördü ve Kenan T.'nin ön kısmının ıslandığını fark etti. Olayın büyümesi ardından güvenlik görevlilerince şüpheli gözaltına alındı. A.B. olay ardından Kenan T.'den şikayetçi oldu.

SKANDAL SAVUNMA

Kenan T. alınan savunmasında, metrobüs içerisindeki kalabalıkta sürtünme etkisi ile gayri ihtiyarı ereksiyon yaşadığını, ön kısmına idrarını kaçırdığını, suçlamayı kabul etmediğini ileri sürdü. Tanık S.A. ise alınan beyanlarında olayı doğruladı.

TUTUKLANDI

Savcılık, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı 'Cinsel Saldırı' ve 'Hayasızca Hareketler' suçlarını işlediğini belirterek hapis cezası talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda İstanbul Avcılar'da buna benzer bir durum meydana gelmişti. Metrobüs'te bir kadını taciz eden Fatih Ö. isimli şahıs gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (Kaynak: Sabah)

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