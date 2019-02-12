Metrobüste dehşete düşüren olay! 'Biraz ilerle' diye tartıştığı genci bıçakladı
Beylikdüzü'nde seyir halindeki metrobüste çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Kavganın kalabalık metrobüste "Biraz ilerle" tartışması nedeniyle çıktığı iddia edildi.
Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü'nden Avcılar istikametine seyreden metrobüste yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre metrobüs içerisinde iki genç, yer yüzünden tartıştı. İddiaya göre kalabalık olan metrobüsteki gençlerden biri diğerine "Biraz ilerle" dedi.
Çıkan tartışma sonrasında gençlerden birisi yanında taşıdığı kesici aletle diğer genci yaraladı. İki taraf da Saadetdere Durağı'nda indi. Bacağından yaralanan genç durakta yere uzanıp yardım isterken saldırgan kaçtı. Olay yerinde yaralı gence ilk müdahale yolcular tarafından yapıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı genç ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle