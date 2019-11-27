MetrobÃ¼ste 2 Senegalli kadÄ±nÄ± taciz etti iddiasÄ±

Metrobüste 2 Senegalli 'kadÄ±nÄ± taciz etti' iddiasÄ±
AVCILAR'daÂ metrobÃ¼se binen bir kadÄ±nÄ± taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Olay, TÃ¼rksan MetrobÃ¼s DuraÄŸÄ±'nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re metrobÃ¼se binen genÃ§ kadÄ±nÄ±, Senegal uyruklu iki kiÅŸi taciz etti. RahatsÄ±z olan kadÄ±n baÅŸka bir yere geÃ§mek isterken iki kiÅŸi, sÃ¶zlÃ¼ tacize devam etti.
Tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen kadÄ±n, BeylikdÃ¼zÃ¼ MetrobÃ¼s DuraÄŸÄ±'nda inerek durumu gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine bildirdi.
Senegalli iki kiÅŸi de metrobÃ¼sten indirildi. KadÄ±nÄ±n ÅŸikÃ¢yeti Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi geldi. Bu sÄ±rada vatandaÅŸlar ile Senegalli iki kiÅŸi arasÄ±nda kÄ±sa sÃ¼reli arbede yaÅŸandÄ±.
ÅžikÃ¢yetÃ§i kadÄ±n ve Senegalliler ifadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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