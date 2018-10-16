Dikkat... Metrobüs kaza yaptı! Seferler durdu
İstanbul Okmeydanı’nda bir metrobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle seferler durdu.
Alınan bilgiye göre, Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüs, Halıcıoğlu Durağı yakınlarında arızalandı.
Arıza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.
Arızalı aracın çekici ile kaldırılmasının ardından seferler yeniden başladı.
Ancak metrobüslerde yoğunluk sürüyor.
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