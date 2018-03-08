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    Metrobüs durağındaki asansörde korku dolu anlar... 12 kişi 25 dakika mahsur kaldı

    Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
    08.03.2018 - 10:20 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bahçelievler'de metrobüs durağındaki asansörde yaklaşık 25 dakika mahsur kalan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi, asansör bakım ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Olay, dün saat 16.30 sırlarında Bahçelievler metrobüs durağında meydana geldi. Metrobüs durağındaki üst geçide çıkan asansör arızalanınca çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi asansörde mahsur kaldı.

    Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve asansör bakım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, çalışması sonucu yaklaşık 25 dakika asansörde mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

    Mahsur kalanlar, kurtarılmalarının ardından yaptıkları açıklamada korktuklarını ve fenalık geçirenlerin olduğunu söylediler.

    Metrobüs durağındaki asansörde korku dolu anlar... 12 kişi 25 dakika mahsur kaldı

    Metrobüs durağındaki asansörde korku dolu anlar... 12 kişi 25 dakika mahsur kaldı

     

    Etiketler: İstanbul , metrobüs , asansör , gündem
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