Metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta metrobüs hizmet veriyor mu?
1 Mayıs Çarşamba günü metrobüs çalışıyor mu sorusu, günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Ulaşım imkanını metrobüs aracılığı ile karşılamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, metrobüs 1 Mayıs'ta çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında İETT'den yapılan açıklama
Bir vatandaşın 'Metrobüs bugün çalışıyor mu?' sorusuna yanıt veren İETT destek hattı, metrobüs seferlerinde herhangi bir sorun bulunmadığı. Hatların aktif olarak hizmet vermeye devam ettiğini ifade etti.
METROBÜS KOMUTA MERKEZİ NEDİR?
Metrobüs kontrol merkezi, tüm metrobüs aksının birlikte izlenip kontrol edilebildiği bir merkezdir.
Araç takip, filo yönetimi ve yolcu bilgilendirme sistemlerini etkin hale getirmek amacıyla Temmuz 2007 de Kâğıthane garajında kurulan merkez 21 Mayıs 2013 den itibaren Edirnekapı garajında hizmet çalışmalarını etkin bir şekilde devam ettirmektedir.
Metrobüs Kontrol Merkezinin Faydaları;
Tüm hattı ve hattaki tüm araçları aynı anda görme olanağı sağlar,
Kriz anlarında yönetimini kolaylaştıran etkin bir merkezdir,
Bir noktada oluşabilecek arıza veya aksaklık durumunda hattın tümünü dengeleyebilme kolaylığı sağlar,
Hat üzerindeki araçlar ile iletişime geçilerek, araçlara istasyonlara gelmeden haber gönderilebilir,
Sahadaki yönetimde amir sadece bulunduğu noktayı görebilir ve o noktayı kurtarmak için bir çaba sarf eder, fakat kontrol merkezi ile amir tüm hattı görerek her noktayı kurtarabilecek stratejiler üretebilir,
İstasyonlarda yolculara bilgilendirme anonsları yapılarak bekleyen yolcular yönlendirilebilir.
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