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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta metrobüs hizmet veriyor mu?

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Metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta metrobüs hizmet veriyor mu?

1 Mayıs Çarşamba günü metrobüs çalışıyor mu sorusu, günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Ulaşım imkanını metrobüs aracılığı ile karşılamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, metrobüs 1 Mayıs'ta çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında İETT'den yapılan açıklama

Bir vatandaşın 'Metrobüs bugün çalışıyor mu?' sorusuna yanıt veren İETT destek hattı, metrobüs seferlerinde herhangi bir sorun bulunmadığı. Hatların aktif olarak hizmet vermeye devam ettiğini ifade etti. 

METROBÜS KOMUTA MERKEZİ NEDİR?

Metrobüs kontrol merkezi, tüm metrobüs aksının birlikte izlenip kontrol edilebildiği bir merkezdir.

Araç takip, filo yönetimi ve yolcu bilgilendirme sistemlerini etkin hale getirmek amacıyla Temmuz 2007 de Kâğıthane garajında kurulan merkez 21 Mayıs 2013 den itibaren Edirnekapı garajında hizmet çalışmalarını etkin bir şekilde devam ettirmektedir.

Metrobüs Kontrol Merkezinin Faydaları;

Tüm hattı ve hattaki tüm araçları aynı anda görme olanağı sağlar,

Kriz anlarında yönetimini kolaylaştıran etkin bir merkezdir,

Bir noktada oluşabilecek arıza veya aksaklık durumunda hattın tümünü dengeleyebilme kolaylığı sağlar,

Hat üzerindeki araçlar ile iletişime geçilerek, araçlara istasyonlara gelmeden haber gönderilebilir,

Sahadaki yönetimde amir sadece bulunduğu noktayı görebilir ve o noktayı kurtarmak için bir çaba sarf eder, fakat kontrol merkezi ile amir tüm hattı görerek her noktayı kurtarabilecek stratejiler üretebilir,

İstasyonlarda yolculara bilgilendirme anonsları yapılarak bekleyen yolcular yönlendirilebilir.

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