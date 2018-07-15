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    Metrobüs 15 Temmuz Pazar günü çalışıyor mu? İBB'den açıklama

    Hürriyet Haber
    15.07.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz Pazar günü metrobüs çalışıyor mu sorusu, bu toplu taşıma aracını kullanacak olan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Metrobüs çalışıyor mu sorusunun cevabını arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırdı. İBB, 'metrobüs çalışıyor mu' sorusuna yaptığı açıklamayla cevap verdi. İBB metrobüsün FSM Köprüsü üzerinden çalışacağını duyurdu. İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler.

    Metrobüs çalışıyor mu sorusu, 15 Temmuz Pazar günü dışarıya çıkacak olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri oldu. 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle bazı yolların ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılacağını duyuran yetkililer, metrobüs güzergahı hakkında açıklama yaptı. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

    METROBÜS 15 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ ÇALIŞACAK MI?

    İETT'den yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Pazar günü saat 14.00'da Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması dolayısıyla güzergahlarda değişiklik meydana gelecek. İşte, o açıklama;

    "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Anadolu ve Avrupa Geçişleri Pazar Günü Saat 14:00' den itibaren Trafiğe Kapatılacaktır.

    METROBÜS FSM ÜZERİNDEN ÇALIŞACAK

    Bu Nedenle, Avrupa Yönünden Anadolu Yönüne Gidecek Yolcularımız için, Pazar Günü Etkinlik Bitimine Kadar Zincirlikuyu Koprü Üzerinden 34Z Numaralı Araçlarımız, FSM (2.) Köprü Güzergahı, Çamlıca Bağlantı Yolunu Kullanarak, E5 Karayolu Üzerinden Uzunçayır Kavşagından Dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecektir.

    Metrobüs Araçlarımız Söğütlüçeşme -Zincirlikuyu Arası Geliş ve Gidişlerde Ayni güzergahı kullanacaklardır."

    Metrobüs 15 Temmuz Pazar günü çalışıyor mu İBBden açıklama

    İBB’NİN HAZIRLIKLARI

    İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bazı tedbirler aldı. İBB’nin ’Vatandaşların, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki büyük buluşması için’ başlığıyla duyurduğu tedbirler şöyle:

    15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ŞEHİTLER ANITI:

    -Miting alanına giren vatandaşlara üç noktadan 90.000 adet kumanya dağıtımı yapılacak.

    -Miting alanına köprü trafiğe kapatıldıktan sonra 150.000 adet su paletlerle dizilecek.

    -Sahnenin olduğu kısımda basın için bir adet mobil büfe, personel için bir adet mobil büfe ve acil durumlar için soğuk araç içerisinde kumanya ve benzeri malzeme bulundurulacak.

    -15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki anma programında 47 adet mobil tuvalet hizmet verecek.

    HALKLA İLİŞKİLER (Alo 153):

    -15 Temmuz Günü Edirnekapı Çengelköy ve Karacaahmet Mezarlıklarında mobil iletişim araçlarımız kurularak, mevlit okutulacak.

    -15 Temmuz günü meydanlarda bulunan Beyaz Masa iletişim noktaları saat 01:00’e kadar açık olacaklar.

    -Yerinde çözüm araçları tüm meydanlarda ve etkinlik alanlarında hazır bulunacak.

    -15 Temmuz Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız hafta boyunca ev ve işyerlerinde ziyaret edilmektedir.

    -Aksaray 15 Temmuz tanıtım ofisi ve mobil araçlardan bayrak, tişört ve şapka dağıtımı yapılacak.

    İBB SARAÇHANE:

    -Şehitler için okunan mevlitten sonra cami önünde şerbet dağıtımı yapılacak.

    -Hamidiye tarafından halka 60.000 adet su dağıtılacak. 

    -10.000 kişilik su, kumanya ve meyve suyu dağıtımı yapılacak.

    -Bayrak ve tişört dağıtımı yapılacak.

    -İhtiyaç halinde hasır dağıtımı yapılacak.

    -Saraçhane önünde beş noktadan özel kumanya dağıtımı yapılacak. Anıt açılışından Sonra 5000 kişilik etli pilav, ayran, tatlı, dağıtımı yapılacak. 

    -Edirnekapı Şehitliği’ne 2 Mobil büfe hizmet verecek.

    -Çengelköy Mezarlığı’nda 1 Mobil büfe hizmet verecek.

    -Karacaahmet Mezarlığı’nda yemek dağıtacak.

    -İBB Şirketleri binaları 15 Temmuz’u unutturmamak için görsellerle donattı.

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    Etiketler: metrobüs çalışıyor mu , 15 temmuz metrobüs güzergahı
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