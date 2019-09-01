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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.09.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

Metro ve Marmaray 24 saat açık mı?

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Metro ve Marmaray 24 saat açık mı?

Marmaray ve metro 24 saat açık mı sorusu, İstanbul'da yaşayan binlerce vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Ulaşımını metro ile sağlamak isteyen binlerce vatandaş, hareket etmeden önce bu konu hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, İstanbul'da marmaray ve metro 24 saat açık mı olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylı bilgiler

Gece metrosu için detayları açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), konuyla ilgili bazı bilgiler verdi. İBB, 24 saat metro hizmetinin resmi tatil öncesindeki gece ve hafta sonu geçerli olacağını duyurdu. Peki, metro 24 saat çalışacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

METRO 24 SAAT AÇIK MI?

Metro çalışma saatleri İBB tarafından açıklandı. Buna göre; Gece metro işletmesi, Cuma’yı Cumartesi’ye ve Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan geceler ile resmi tatil günleri öncesindeki gecelerde, 20 dk. sefer aralığında gerçekleştirilecek.

Metro İstanbul işletmesinde bulunan; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır), M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatlarında hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 24 saat işletme yapılacak.

Gece Metrosu işletmesi ile 24 saat kesintisiz işletme yapılan günlere denk gelen Spor Karşılaşmaları, Özel Etkinlikler veya İBB Meclis Kararı ile sefer uzatma kararı alınan günlerde Gece Metrosu işletmesine dahil olan hatlarda herhangi bir saat ve sefer sıklığı değişikliği olmadan saat 00:00 itibari ile gece işletmesine geçilecek.

Bu planlama ile; hafta sonları gece seferi öncesindeki normal işletme günü ile birlikte 66 saatlik, 1 günlük resmi tatillerde de 42 saatlik kesintisiz işletme gerçekleştirilecek.

Örneğin: 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 24 saat işletmesinin hafta sonu önüne gelmesi sebebiyle;
•    29 Ağustos günü sabah 06:00 da başlayan hafta içi işletmesi 30 Ağustos 00:00 itibari ile gece işletmesine dönecek,
•    30 Ağustos sabah 06:00 itibari ile hafta sonu tarifesi uygulanacak, 
•    31 Ağustos 00:00-06:00 arası gece tarifesi, 06:00 ile 1 Eylül 00:00 arası hafta sonu tarifesi uygulanacak,
•    1 Eylül 00:00-06:00 arası gece tarifesi, 06:00-00:00 arasında hafta sonu tarifesi uygulanacak.

30 Ağustos itibari ile başlayacak olan gece metrosunda Çift Ücret tarifesi uygulanacaktır. Gece sefer tarifesinin başlangıcı olan saat 00:30 itibari ile turnikelerden geçiş için kart okuması yaptırıldığında ilgili kartın dahil olduğu tarife üzerinden ÇİFT GEÇİŞ ücreti tahsil edilecektir. Sistem sabah 05:30’da gece seferlerinin bitimi ile birlikte normal tarife üzerinden ücret tahsiline dönecek.

Metro ve Marmaray 24 saat açık mı

MARMARAY 24 SAAT AÇIK MI?

Marmaray, TCDD işletmesi olduğu ve İBB hizmet kolları arasında yer almadığı için bu tarifeye dahil olmayacak.

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